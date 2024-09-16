Маск неожиданно отреагировал на покушение на Трампа

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал новое покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которое произошло вблизи площадки для гольфа, на котором находился бывший американский президент.



Илон Маск о покушении на Трампа. Фото из открытых источников

Илон Маск на платформе X, отреагировал на сообщение одного из пользователей социальной сети, который спросил: "Почему они хотят убить Дональда Трампа?". Американский миллиардер и открытый поклонник Дональда Трампа отметил, что подобные нападения не совершаются на президента США Джо Байдена и кандидатки от Демократической партии Камалу Харрис.

"И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу", — коротко отреагировал Илон Маск, а в следующем сообщении добавил: "Никто даже не пытался это сделать, это я имею в виду, и никто не будет".

После первого нападения на Дональда Трампа, которое произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, Илон Маск рассказал, что за последние 8 месяцев он дважды мог стать жертвой покушения. По словам американского миллиардера, в США впереди опасные времена, ведь вблизи его штаб-квартиры в Техасе дважды арестовывались вооруженных людей, якобы планировавшие убийство Маска.

Как сообщал портал "Комментарии", 15 сентября около 14:00 у поля для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич в штате Флорида произошла стрельба. Секретная служба сообщила, что их работники стреляли в мужчину, который скрывался в кустах. После обстрелов он скрылся с места инцидента, но был задержан правоохранителями. В кустах у нападавшего было найдено оружие. Считается что целью мужчины мог быть Дональд Трамп.

Также "Комментарии" писали, что на новое покушение на Трампа отреагировал президент США Джо Байден.



