Маск неожиданно отреагировал на покушение на Трампа

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Slava Kot
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал новое покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которое произошло вблизи площадки для гольфа, на котором находился бывший американский президент.
Илон Маск о покушении на Трампа. Фото из открытых источников
Илон Маск на платформе X, отреагировал на сообщение одного из пользователей социальной сети, который спросил: "Почему они хотят убить Дональда Трампа?". Американский миллиардер и открытый поклонник Дональда Трампа отметил, что подобные нападения не совершаются на президента США Джо Байдена и кандидатки от Демократической партии Камалу Харрис.
После первого нападения на Дональда Трампа, которое произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, Илон Маск рассказал, что за последние 8 месяцев он дважды мог стать жертвой покушения. По словам американского миллиардера, в США впереди опасные времена, ведь вблизи его штаб-квартиры в Техасе дважды арестовывались вооруженных людей, якобы планировавшие убийство Маска.
Как сообщал портал "Комментарии", 15 сентября около 14:00 у поля для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич в штате Флорида произошла стрельба. Секретная служба сообщила, что их работники стреляли в мужчину, который скрывался в кустах. После обстрелов он скрылся с места инцидента, но был задержан правоохранителями. В кустах у нападавшего было найдено оружие. Считается что целью мужчины мог быть Дональд Трамп.
Также "Комментарии" писали, что на новое покушение на Трампа отреагировал президент США Джо Байден.
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