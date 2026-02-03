logo

Маск ошеломил заявлением о неизбежности гражданской войны в США

Илон Маск согласился с опасениями относительно США

3 февраля 2026, 13:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Известный американский миллиардер Илон Маск отреагировал на протесты и стычки с полицией в Миннеаполисе. Бизнесмен согласился с мнением, что США близятся к гражданской войне. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствует сообщение Маска в соцсети Х.

Маск ошеломил заявлением о неизбежности гражданской войны в США

Илон Маск. Фото: из открытых источников

Так, один из пользователей соцсети X опубликовал фото массовых беспорядков в Миннеаполисе с подписью: "Время смириться с тем, что гражданская война 2.0 уже началась".

В ответ Маск коротко прокомментировал: "Такое чувство".

Другие пользователи также начали активно обсуждать ситуацию с протестами в США.

Массовые протесты охватили США после того, как агенты иммиграционной службы (ICE) убили двух граждан страны в штате Миннесота. 8 января от пули агента ICE погибла 37-летняя Рене Гуд, а 24 января жертвой стал 37-летний медбрат Алекс Прети.

Читайте на портале "Комментарии" — российские пропагандисты резко изменили риторику в отношении Илона Маска после заявления о том, что компания SpaceX приняла меры для нейтрализации угрозы от российских беспилотников, которые использовали Starlink для ударов по украинским объектам в тылу.

Еще недавно Маска в России называли "прагматиком" и пытались подать в качестве лояльного к Кремлю бизнесмена. Однако после ограничения доступа к спутниковой связи для боевого применения БПЛА он мгновенно стал "врагом" для российского информационного поля.

Также издание "Комментарии" сообщало – в РФ хотят переплюнуть Маска: какую ракету готовят к запуску в космос.

Ранее "Комментарии" писали – Илон Маск сделал громкое заявление в Давосе: что нас ждет в будущем 2027 года.



