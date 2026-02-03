Маск ошеломил заявлением о неизбежности гражданской войны в США

Известный американский миллиардер Илон Маск отреагировал на протесты и стычки с полицией в Миннеаполисе. Бизнесмен согласился с мнением, что США близятся к гражданской войне. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствует сообщение Маска в соцсети Х.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

Так, один из пользователей соцсети X опубликовал фото массовых беспорядков в Миннеаполисе с подписью: "Время смириться с тем, что гражданская война 2.0 уже началась".

В ответ Маск коротко прокомментировал: "Такое чувство".

Другие пользователи также начали активно обсуждать ситуацию с протестами в США.

Массовые протесты охватили США после того, как агенты иммиграционной службы (ICE) убили двух граждан страны в штате Миннесота. 8 января от пули агента ICE погибла 37-летняя Рене Гуд, а 24 января жертвой стал 37-летний медбрат Алекс Прети.

