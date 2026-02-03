Маск приголомшив заявою про неминучість громадянської війни у США

Відомий американський мільярдер Ілон Маск відреагував на протести та сутички з поліцією у Міннеаполісі. Бізнесмен погодився з думкою, що США наближаються до громадянської війни. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчить допис Маска у соцмережі Х.

Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

Так, один із користувачів соцмережі X опублікував фото масових заворушень у Міннеаполісі з підписом: "Час змиритися з тим, що громадянська війна 2.0 вже почалася".

У відповідь Маск коротко прокоментував: "Таке відчуття".

Інші користувачі також почали активно обговорювати ситуація з протестами у США.

Масові протести охопили США після того, як агенти імміграційної служби (ICE) вбили двох громадян країни у штаті Міннесота. 8 січня від кулі агента ICE загинула 37-річна Рене Гуд, а 24 січня жертвою став 37-річний медбрат Алекс Преті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські пропагандисти різко змінили риторику щодо Ілона Маска після заяви про те, що компанія SpaceX вжила заходів для нейтралізації загрози від російських безпілотників, які використовували Starlink для ударів по українських об’єктах у тилу.

Ще донедавна Маска в Росії називали "прагматиком" і намагалися подати як лояльного до Кремля бізнесмена. Однак після обмеження доступу до супутникового зв’язку для бойового застосування БпЛА він миттєво став "ворогом" для російського інформаційного поля.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у РФ хочуть переплюнути Маска: яку ракету готують до запуску у космос.

Раніше "Коментарі" писали - Ілон Маск зробив гучну заяву в Давосі: що нас чекає у майбутньому 2027.