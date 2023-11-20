Маск попытался объяснить антисемитский скандал с соцсетью Х: новое заявление

Миллиардер из Соединенных Штатов Илон Маск обнародовал комментарий по поводу антисемитского скандала, разразившегося после его высказываний. Скандал стал причиной рекламного бойкота его социальной сети Х (бывший Twitter).

Илон Маск (фото из открытых источников)

"На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых историй, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды. Я желаю человечеству только лучшего и преуспевающего и захватывающего будущего для всех", — отметил Маск у Х.

При этом недавно один из пользователей социальной сети X обнародовал комментарий, где обвиняет евреев, мол, они "раздувают ненависть к белым людям". Маск поддержал его мнение и написал, что представители некоторых еврейских общин совершают несправедливые нападения на белое большинство западных стран.

В разгар скандала представители крупных компаний отказались предоставлять рекламу в X. В бойкоте приняли участие известные компании IBM, Apple, Amazon и Oracle. На высказывания Маска отреагировал Белый дом, осудив подобные заявления и назвав их "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти". При этом сам американский миллиардер грозился, что в понедельник, 20 ноября, будет подавать "термоядерный" иск в суд на Media Matters for America и "всех, кто участвовал в мошеннической атаке на компанию".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандал из Х вышел на новый уровень . Илон Маск, владеющий Tesla и Space X, сообщил, что будет подавать "термоядерный иск" в отношении некоммерческой надзорной организации Media Matters, так как представители компаний, как Disney, Apple и IBM, приняли решение приостановить рекламу на Х во время антисемитской бури по отношению к платформе социальных медиа.