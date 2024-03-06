Маск рассказал, получит ли от него Трам деньги на кампанию

Как сообщил Илон Маск, он решил внести ясность в вопрос финансового сотрудничества с республиканцем Дональдом Трампом.

Илон Маск

Как подчеркнул миллиардер, он не жертвует деньги ни одному из кандидатов в президенты США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что несколько дней назад вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп встретился с несколькими бизнесменами, среди которых был и Илон Маск. По данным журналистов, на встрече обсуждался вопрос финансирования кампании республиканца.

Кроме того, стало известно, что у Трампа вроде бы есть финансовые трудности . Говорят, что традиционные спонсоры республиканцев отказываются от того, чтобы вкладываться в победу Трампа, поскольку они не понимают, какую политику тот будет проводить, если победит и станет президентом Соединенных Штатов.

На фоне таких отказов Трамп вроде бы начал искать новых спонсоров. Говорят, именно поэтому он обратился за помощью к Маску, поскольку тот неоднократно давал понять, что не поддерживает политику действующего президента США Джо Байдена. В частности, он его критиковал по поводу разрешения миграционного кризиса. Маск говорил, что президент США вроде бы только имитирует желание что-то решить.

Вместе с тем, политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что на самом деле между Трампом и Маском напряженные отношения просто они этого не демонстрируют на публике. По его словам, в этом нет ничего удивительного, ведь что Трамп, что Маск позиционируют себя как звезд первой величины и не терпят в этом вопросе конкуренции. Вместе с тем, эксперт добавил, что вероятно Трампу от Маска нужны не только деньги, но и доступ к социальной сети Х, что важно в контексте предвыборной кампании.