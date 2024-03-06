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Маск рассказал, получит ли от него Трам деньги на кампанию

Миллиардер Илон Маск в своей сети Х прокомментировал слухи о том, что он может пожертвовать экс-президенту Дональду Трампу деньги на его кампанию

сегодня, 20:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Илон Маск, он решил внести ясность в вопрос финансового сотрудничества с республиканцем Дональдом Трампом.

Маск рассказал, получит ли от него Трам деньги на кампанию

Илон Маск

Как подчеркнул миллиардер, он не жертвует деньги ни одному из кандидатов в президенты США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что несколько дней назад вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп встретился с несколькими бизнесменами, среди которых был и Илон Маск. По данным журналистов, на встрече обсуждался вопрос финансирования кампании республиканца.

Кроме того, стало известно, что у Трампа вроде бы есть финансовые трудности . Говорят, что традиционные спонсоры республиканцев отказываются от того, чтобы вкладываться в победу Трампа, поскольку они не понимают, какую политику тот будет проводить, если победит и станет президентом Соединенных Штатов.

На фоне таких отказов Трамп вроде бы начал искать новых спонсоров. Говорят, именно поэтому он обратился за помощью к Маску, поскольку тот неоднократно давал понять, что не поддерживает политику действующего президента США Джо Байдена. В частности, он его критиковал по поводу разрешения миграционного кризиса. Маск говорил, что президент США вроде бы только имитирует желание что-то решить.

Вместе с тем, политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что на самом деле между Трампом и Маском напряженные отношения просто они этого не демонстрируют на публике. По его словам, в этом нет ничего удивительного, ведь что Трамп, что Маск позиционируют себя как звезд первой величины и не терпят в этом вопросе конкуренции. Вместе с тем, эксперт добавил, что вероятно Трампу от Маска нужны не только деньги, но и доступ к социальной сети Х, что важно в контексте предвыборной кампании.




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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1765397025967710542
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:20

Очікувано! Тобто твердження шахрайської нацисткої пропаганди юдейців - хибні. Ще одне дно пробито безсовісними кошерними розкрадачами. Четверте чи п'яте за день. На гроші, які отримують кошерні геббельсовці можна було утримувати ціле конструкторське бюро яке б вже давно розробило балістичну ракету і запустило б її у виробництво.


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