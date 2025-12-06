Маск, Рубио и Вэнс устроили истерику из-за ЕС: что произошло

Известный американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал Европейский союз после того, как Еврокомиссия оштрафовала его соцсеть X. К критике присоединились госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, заявившие о "нападении" на американские компании. Соответствующие заявления все трое опубликовали в сети X.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

Маск заявил, что ЕС якобы нужно "распустить", чтобы странам-членам вернуть "полный суверенитет". По его словам, евроинституты "мешают" государствам самостоятельно представлять интересы своих граждан. Миллиардер назвал действия Брюсселя несправедливыми и опубликовал серию сообщений с критикой Евросоюза.

Госсекретарь Марко Рубио также выступил против решения Еврокомиссии. Он отметил, что штраф в размере 140 млн долларов является "ударом" не только по X, но и по американскому технологическому сектору в целом. Рубио подчеркнул, что "этап цензуры американцев прошёл", и назвал действия ЕС вмешательством во внутренние дела США.

Вице-президент Джей Ди Вэнс в своём комментарии заявил, что Евросоюз "атакует" свободу слова, накладывая штрафы на соцсеть Маска. По его словам, ЕС должен "защищать свободу выражения", а не наказывать платформы за отсутствие модерации.

Между тем в Еврокомиссии указали, что штраф не связан со свободой слова. Санкции были наложены за нарушение правил цифровых услуг — в частности, за "обманный дизайн" системы подтверждения аккаунтов. Расследование в отношении X началось ещё в декабре 2023 года.

