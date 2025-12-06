logo_ukra

commentss НОВИНИ Всі новини

Маск, Рубіо та Венс влаштували істерику через ЄС: що сталося

Американські політики обрушилися із критикою на Євросоюз після рекордного штрафу для соцмережі X

6 грудня 2025, 17:15
Автор:
Кравцев Сергей

Відомий американський мільярдер Ілон Маск різко розкритикував Європейський союз після того, як Єврокомісія оштрафувала його соцмережу X. До критики приєдналися держсекретар США Марко Рубіо та віце-президент Джей Ді Венс, який заявив про "напад" на американські компанії. Відповідні заяви усі троє опублікували у мережі X.

Маск, Рубіо та Венс влаштували істерику через ЄС: що сталося

Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

Маск заявив, що ЄС нібито потрібно розпустити, щоб країнам-членам повернути повний суверенітет. За його словами, євроінститути "заважають" державам самостійно представляти інтереси своїх громадян. Мільярдер назвав дії Брюсселя несправедливими та опублікував серію повідомлень із критикою Євросоюзу.

Держсекретар Марко Рубіо також виступив проти рішення Єврокомісії. Він зазначив, що штраф у розмірі 140 млн доларів є "ударом" не тільки за X, а й за американським технологічним сектором загалом. Рубіо підкреслив, що "етап цензури американців пройшов" і назвав дії ЄС втручанням у внутрішні справи США.

Віце-президент Джей Ді Венс у своєму коментарі заявив, що Євросоюз "атакує" свободу слова, накладаючи штрафи на соцмережу Маска. За його словами, ЄС має "захищати свободу вираження", а не карати платформи за відсутність модерації.

Тим часом у Єврокомісії зазначили, що штраф не пов'язаний із свободою слова. Санкції були накладені за порушення правил цифрових послуг, зокрема за "обманний дизайн" системи підтвердження облікових записів. Розслідування щодо X розпочалося ще у грудні 2023 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дивно, що багато хто переживає через можливі домовленості зі США. Вони й раніше їх не виконували, а тепер тим більше. Вони ясно вказали, що наша частина світу їх не цікавить, як експорт демократії. Щоправда, тут їх можна зрозуміти. Демократії в них не лишилося в самих. Експортувати нема чого. Таку думку висловив політолог Петро Олещук.




