Маск, Рубіо та Венс влаштували істерику через ЄС: що сталося

Відомий американський мільярдер Ілон Маск різко розкритикував Європейський союз після того, як Єврокомісія оштрафувала його соцмережу X. До критики приєдналися держсекретар США Марко Рубіо та віце-президент Джей Ді Венс, який заявив про "напад" на американські компанії. Відповідні заяви усі троє опублікували у мережі X.

Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

Маск заявив, що ЄС нібито потрібно розпустити, щоб країнам-членам повернути повний суверенітет. За його словами, євроінститути "заважають" державам самостійно представляти інтереси своїх громадян. Мільярдер назвав дії Брюсселя несправедливими та опублікував серію повідомлень із критикою Євросоюзу.

Держсекретар Марко Рубіо також виступив проти рішення Єврокомісії. Він зазначив, що штраф у розмірі 140 млн доларів є "ударом" не тільки за X, а й за американським технологічним сектором загалом. Рубіо підкреслив, що "етап цензури американців пройшов" і назвав дії ЄС втручанням у внутрішні справи США.

Віце-президент Джей Ді Венс у своєму коментарі заявив, що Євросоюз "атакує" свободу слова, накладаючи штрафи на соцмережу Маска. За його словами, ЄС має "захищати свободу вираження", а не карати платформи за відсутність модерації.

Тим часом у Єврокомісії зазначили, що штраф не пов'язаний із свободою слова. Санкції були накладені за порушення правил цифрових послуг, зокрема за "обманний дизайн" системи підтвердження облікових записів. Розслідування щодо X розпочалося ще у грудні 2023 року.

