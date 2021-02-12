Масштабная автокатастрофа в Техасе – столкновение более сотни машин. Есть жертвы

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Ольга Чародий
Гололед привел к масштабному столкновению на трассе близ
Техаса. Спасатели сообщают о десятках пострадавших. Более 5 человек погибли.
Автокатастрофа в Техасе - фото из открытых источников
Обледенение магистрали из-за прошедшего накануне ледяного
дождя привело к потере управления автомобилями на скоростной трассе, сообщает
NBC News. Многие люди оказались заблокированными в своих авто, что усложнило
работу спасателей и затруднило предоставление экстренной помощи
пострадавшим. На данный момент движение
на автобане заблокировано, в зону катастрофы направлены лучшие команды
спасателей.
36 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Напомним, в городе Гуаратубе, что в бразильском штате Парана, произошла жуткая автокатастрофа, в результате которой погиб 21 человек. В числе умерших также есть и дети.
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