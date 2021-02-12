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Главная Новости Мир США Масштабная автокатастрофа в Техасе – столкновение более сотни машин. Есть жертвы
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Масштабная автокатастрофа в Техасе – столкновение более сотни машин. Есть жертвы

В результате происшествия госпитализировано 36 человек с различной степенью травм

сегодня, 05:11
Автор:

Ольга Чародий

Гололед привел к масштабному столкновению на трассе близ Техаса. Спасатели сообщают о десятках пострадавших. Более 5 человек погибли.

Масштабная автокатастрофа в Техасе – столкновение более сотни машин. Есть жертвы

Автокатастрофа в Техасе - фото из открытых источников

Обледенение магистрали из-за прошедшего накануне ледяного дождя привело к потере управления автомобилями на скоростной трассе, сообщает NBC News. Многие люди оказались заблокированными в своих авто, что усложнило работу спасателей и затруднило предоставление экстренной помощи пострадавшим.  На данный момент движение на автобане заблокировано, в зону катастрофы направлены лучшие команды спасателей. 

"Спасателям приходилось использовать "челюсти жизни", чтобы разрезать помятые автомобили и вытаскивать заблокированных там людей" — говорится в сообщении Департамента пожарной охраны Форт-Уэрта.

36 человек  госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

 Напомним, в городе Гуаратубе, что в бразильском штате Парана, произошла жуткая автокатастрофа, в результате которой погиб 21 человек. В числе умерших также есть и дети.

Так, утром 25 января, во время поездки автобус внезапно врезался в отбойник и слетел в кювет. Как сообщил батальон воздушных операций военной полиции, всего в автобусе было 52 пассажира и 2 водителя. В результате происшествия погиб 21 человек и еще 33 пострадали. Известно, что среди умерших есть пять подростков и один ребенок. Семеро из пострадавших на данный момент находятся в тяжелом состоянии.  С места происшествия всех пострадавших доставили в госпитали в населённых пунктах Жоинвилль и Куритиба.По данным Федеральной дорожной полиции (PRF), авария произошла на 668 км на участке, известном как Курва-да-Санта.  



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Источник: https://www.nbcnews.com/news/us-news/70-car-pileup-icy-texas-interstate-leaves-least-five-dead-n1257454
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