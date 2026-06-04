Мечте Трампа не суждено осуществиться: на что республиканцы не дали миллиард из казны США

Республиканцы в Сенате США были вынуждены отказаться от одной из самых обсуждаемых инициатив, связанной с президентом Дональдом Трампом. Из масштабного законопроекта о безопасности исчезло предложение выделить около 1 миллиарда долларов на строительство и обеспечение нового бального зала, который связывали с проектами главы Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Решение было принято не из-за нехватки средств, а из политических и процедурных соображений. По данным американских СМИ, руководство Республиканской партии опасалось, что спорная статья расходов может поставить под угрозу принятие гораздо более крупного пакета финансирования, предусматривающего около 70 миллиардов долларов на усиление охраны границы и реализацию программы массовой депортации нелегальных мигрантов.

Пересмотренный законопроект, получивший название "Закон о безопасной Америке", уже прошел голосование в Сенате. Документ поддержали 53 сенатора, тогда как 46 выступили против.

Серьезное давление на республиканцев оказывали демократы. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер пообещал использовать все доступные парламентские инструменты, чтобы заставить оппонентов объяснять избирателям необходимость финансирования дорогостоящего объекта на фоне других бюджетных проблем.

Дополнительным ударом по инициативе стало решение парламентского арбитра Сената, который пришел к выводу, что расходы на бальный зал не соответствуют процедуре бюджетного согласования. Это фактически лишило республиканцев возможности провести спорную норму упрощенным путем.

Ситуация стала очередным свидетельством того, что даже после возвращения в Белый дом Трамп сталкивается с сопротивлением не только демократов, но и части собственных союзников. На фоне приближающихся выборов в Конгресс многие республиканцы предпочли пожертвовать громким проектом ради сохранения поддержки ключевых пунктов миграционной политики президента.

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