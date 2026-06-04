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Мрії Трампа не судилося здійснитися: на що республіканці не дали мільярд із скарбниці США

Сенат викреслив фінансування розкішної бальної зали із законопроекту, щоб не поставити під загрозу десятки мільярдів доларів на охорону кордону

4 червня 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

Республіканці в Сенаті США були змушені відмовитися від однієї з найбільш обговорюваних ініціатив, пов'язаних із президентом Дональдом Трампом. З масштабного законопроекту про безпеку зникла пропозиція виділити близько 1 мільярда доларів на будівництво та забезпечення нового бального залу, який пов'язували із проектами голови Білого дому.

Мрії Трампа не судилося здійснитися: на що республіканці не дали мільярд із скарбниці США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Рішення було прийнято не через брак коштів, а з політичних та процедурних міркувань. За даними американських ЗМІ, керівництво Республіканської партії побоювалося, що спірна стаття видатків може поставити під загрозу ухвалення набагато більшого пакету фінансування, що передбачає близько 70 мільярдів доларів на посилення охорони кордону та реалізацію програми масової депортації нелегальних мігрантів.

Переглянутий законопроект, який отримав назву "Закон про безпечну Америку", вже пройшов голосування у Сенаті. Документ підтримали 53 сенатори, тоді як 46 виступили проти.

Серйозний тиск на республіканців чинили демократи. Лідер сенатської меншини Чак Шумер пообіцяв використати всі доступні парламентські інструменти, щоб змусити опонентів пояснювати виборцям необхідність фінансування дорогого об'єкту на тлі інших бюджетних проблем.

Додатковим ударом з ініціативи стало рішення парламентського арбітра Сенату, який дійшов висновку, що витрати на бальну залу не відповідають процедурі бюджетного узгодження. Це фактично позбавило республіканців можливості провести спірну норму спрощеним шляхом.

Ситуація стала черговим свідченням того, що навіть після повернення до Білого дому Трамп стикається із опором не лише демократів, а й частини власних союзників. На тлі виборів до Конгресу, що наближаються, багато республіканців вважали за краще пожертвувати гучним проектом задля збереження підтримки ключових пунктів міграційної політики президента.

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Джерело: https://www.theguardian.com/us-news/2026/jun/03/white-house-ballroom-funding-republicans
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