Медицинский советник Белого дома сообщил, когда волна штамма Omicron достигнет пика

Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что последняя волна пандемии COVID-19 в США может достичь пика к концу следующего месяца. Об этом сообщает Insider.

Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи - Insider

"В Южной Африке он (вирус), безусловно, достиг пика довольно быстро", — сказал Фаучи в эфире CNBC "Closing Bell" в среду, 29 декабря, имея в виду штамм коронавируса Omicron, о котором в стране впервые сообщили в конце ноября.

Вариант Omicron стал самым распространенным штаммом коронавируса в США.

Учитывая размеры США и уровень вакцинации в стране, пик "вероятно, будет чуть позже чем через пару недель, вероятно, до конца января", – сказал Фаучи CNBC.

В недавнем отчете Техасского университета подсчитано, что пик случаев заболевания Omicron в США может быть достигнут между 18 января и 3 февраля, тогда как ежедневные случаи COVID-19 могут снизиться в марте, даже если Omicron останется широко распространенным.

Относительно теории о том, что вариант Omicron может ускорить конец пандемии, Фаучи сказал CNBC, что, хотя сценарий возможен, нет гарантии, что он произойдет.

"Но если у вас очень трансмиссивный вирус, который заменяет другой вирус, и этот вирус имеет меньшую степень тяжести, это принесет положительный результат", — сказал Фаучи.

Как сообщали ранее "Комментарии", Omicron создает нейтрализующий иммунитет против штамма Delta. Исследование, еще не прошедшее рецензирование, показало, что люди, которые были инфицированы Omicron, особенно те, которые были вакцинированы, производили повышенный иммунитет к штамму Delta. В анализе приняли участие 33 вакцинированных и невакцинированных человека, которые были инфицированы штаммом Omicron в Южной Африке.

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