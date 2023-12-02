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Медлить нельзя: Белый дом вновь обратился к Конгрессу с призывом о помощи Украине

Белый дом снова призвал Конгресс США выделить средства Украине, потому что уже нет средств, чтобы помогать украинскому народу

сегодня, 07:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Если Конгресс США не примет законопроект о выделении средств для помощи Украине до конца года, продолжать поддержку Киева на необходимом уровне будет очень сложно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет "Wiadomosci".

Медлить нельзя: Белый дом вновь обратился к Конгрессу с призывом о помощи Украине

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Представитель Белого дома вновь призвал Конгресс принять меры по выделению средств, необходимых для продления помощи Украине. Он отметил, что это необходимо сделать до конца календарного года.


"Эта поддержка нам нужна немедленно, чтобы мы могли оказывать им помощь бесперебойно", – заявил Кирби.

Координатор Совета национальной безопасности США добавил, что из-за задержки с выделением финансирования администрация американского президента Джо Байдена уже вынуждена ограничивать объемы поставок в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — США назвали три приоритета помощи Украине на зимний период.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Госдепе США на условиях анонимности признали, что мира в Украине не будет еще примерно год, т.к. российский диктатор Владимир Путин надеется, что после президентских выборов в Штатах (намечены на ноябрь-2024) к власти может вернуться Дональд Трамп. И поддержка Украины со стороны Запада упадет. Кремль, между тем, дает понять, что намерен воевать долго, потому и заложил в российский бюджет огромные средства на военные нужды. Тем временем экс-представитель США по Украине Курт Волкер уверяет, что война РФ против нашей страны утратила бы для путинского режима смысл, если б нам обеспечили быстрое членство в НАТО. Что можно сказать о действиях Запада в российско-украинской войне на втором году широкомасштабной агрессии РФ? Какие перемены в стратегии демократического мира можно ожидать в обозримом будущем? Что важно понимать Украине и ее партнерам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://wiadomosci.wp.pl/konczy-sie-czas-na-pomoc-ukrainie-po-tej-dacie-bedzie-niezmiernie-trudne-6969208012929920a
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