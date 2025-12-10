logo

Мелания Трамп попала в скандал из-за рекламы сумки: почему первую леди США беспощадно критикуют

Причиной возмущения стала сумка цена Unity Bag

10 декабря 2025, 22:18
Первая леди США Мелания Трамп оказалась в эпицентре критики после прорекламирования эксклюзивной сумки стоимостью 2800 долларов, созданной в поддержку ее инициативы Fostering the Future.

Мелания Трамп попала в скандал из-за рекламы сумки: почему первую леди США беспощадно критикуют

Мелания Трамп (фото из открытых источников)

Трамп поделилась постом дизайнера Александры Гуччи Зарини – правнучки основателя бренда Gucci – представившей Unity Bag. Производитель обещает направить 20% прибыли от продаж в поддержку программы для детей из приемных семей. Мелания поблагодарила дизайнера, отметив, что подобные инициативы дают молодежи шанс получить образование и финансовую независимость.

Как сообщает Radar Online, в сети сообщение расценили как провальное и обидное для американцев, сталкивающихся с кризисом стоимости жизни. Критики отметили, что в стране идет серьезный экономический кризис, а цена сумки значительно превышает возможности среднестатистических граждан. Также возмущение вызвало то, что на благотворительность выделяется всего 20% прибыли.

Мелания Трамп попала в скандал из-за рекламы сумки: почему первую леди США беспощадно критикуют - фото 2

Unity Bag – это лимитированная коллекционная модель, которая продается онлайн и в магазине на Rodeo Drive в Беверли-Хиллз. Сумка украшена золотой именной пластиной и позиционируется предметом коллекционной роскоши.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что недавнее видео с борта президентского вертолета Marine One вызвало оживленные обсуждения в СМИ и соцсетях. На кадрах видно, как Дональд Трамп указывает пальцем на свою жену, тогда как Мелания качает головой. Это породило предположение об очередной "ссоре" в президентских супругах. Однако эксперты по чтению по губам уверяют, что на самом деле речь шла совсем о другом.

Инцидент между Меланией и Дональдом Трампом произошел после Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщил судебный эксперт Джереми Фримен, прочитавший слова Мелании и Трампа, разговор президентских супругов не носил конфликтного характера. По его словам, Трамп обсуждал курьез с неисправным эскалатором, который произошел во время саммита.



