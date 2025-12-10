logo_ukra

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки: чому першу леді США нещадно критикують
commentss НОВИНИ Всі новини

Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки: чому першу леді США нещадно критикують

Причиною обурення стала ціна сумку Unity Bag

10 грудня 2025, 22:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Перша леді США Меланія Трамп опинилася в епіцентрі критики після того, як прорекламувала ексклюзивну сумку вартістю 2800 доларів, створену на підтримку її ініціативи Fostering the Future.

Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки: чому першу леді США нещадно критикують

Меланію Трамп (фото з відкритих джерел)

Трамп поділилася постом дизайнерки Александри Гуччі Заріні — правнучки засновника бренду Gucci — яка представила Unity Bag. Виробник обіцяє спрямувати 20% прибутку від продажу на підтримку програми для дітей з прийомних сімей. Меланія подякувала дизайнерці, зазначивши, що подібні ініціативи дають молоді шанс отримати освіту та фінансову незалежність.

Як повідомляє Radar Online, у мережі допис розцінили як провальний і як образливий для американців, які стикаються з кризою вартості життя. Критики відзначили, що в країні триває серйозна економічна криза, а ціна сумки значно перевищує можливості середньостатистичних громадян. Також обурення викликало те, що на благодійність виділяється лише 20% прибутку.

Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки: чому першу леді США нещадно критикують - фото 2

Unity Bag — це лімітована колекційна модель, яка продається онлайн та в магазині на Rodeo Drive у Беверлі-Гіллз. Сумка прикрашена золотою іменною пластиною та позиціонується як предмет колекційної розкоші.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що нещодавнє відео з борту президентського вертольота Marine One викликало жваві обговорення у ЗМІ та соцмережах. На кадрах видно, як Дональд Трамп вказує пальцем на свою дружину, тоді як Меланія хитає головою. Це породило припущення про чергову "сварку" в президентському подружжі. Проте експерти з читання по губах запевняють, що насправді йшлося зовсім про інше.

Інцидент між Меланією та Дональдом Трампом стався після Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Як повідомив судовий експерт Джеремі Фрімен, який прочитав слова Меланії і Трампа, розмова президентського подружжя не мала конфліктного характеру. За його словами, Трамп обговорював курйоз із несправним ескалатором, який стався під час саміту.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини