Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки: чому першу леді США нещадно критикують

Перша леді США Меланія Трамп опинилася в епіцентрі критики після того, як прорекламувала ексклюзивну сумку вартістю 2800 доларів, створену на підтримку її ініціативи Fostering the Future.

Меланію Трамп (фото з відкритих джерел)

Трамп поділилася постом дизайнерки Александри Гуччі Заріні — правнучки засновника бренду Gucci — яка представила Unity Bag. Виробник обіцяє спрямувати 20% прибутку від продажу на підтримку програми для дітей з прийомних сімей. Меланія подякувала дизайнерці, зазначивши, що подібні ініціативи дають молоді шанс отримати освіту та фінансову незалежність.

Як повідомляє Radar Online, у мережі допис розцінили як провальний і як образливий для американців, які стикаються з кризою вартості життя. Критики відзначили, що в країні триває серйозна економічна криза, а ціна сумки значно перевищує можливості середньостатистичних громадян. Також обурення викликало те, що на благодійність виділяється лише 20% прибутку.

Unity Bag — це лімітована колекційна модель, яка продається онлайн та в магазині на Rodeo Drive у Беверлі-Гіллз. Сумка прикрашена золотою іменною пластиною та позиціонується як предмет колекційної розкоші.

