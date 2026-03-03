Мелания Трамп возглавила Совбез ООН: исторический прецедент в Нью-Йорке

Первая леди США Мелания Трамп официально вошла в историю Организация Объединенных Наций, взяв на себя руководство заседанием Совет Безопасности ООН от имени Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Мелания Трамп. Фото: из открытых источников

Это первый случай, когда действующая первая леди США председательствует в Совбезе. Более того, подобной роли ранее не выполнял ни один первый джентльмен или первая леди в мире. Событие состоялось в рамках мартовского председательства США в Совете Безопасности в 2026 году.

Заседание было посвящено вопросам образования, новых технологий и глобальной безопасности. Брифинг представила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло.

Открывая встречу, Мелания Трамп заявила, что мир "не обязан быть хрупким", если государства инвестируют в знания и взаимопонимание.

В своем выступлении она подчеркнула, что именно образование формирует поколение лидеров, способных преодолевать культурные и идеологические барьеры. Отдельное внимание первая леди уделила искусственному интеллекту, назвав нынешний период "эрой воображения", когда технологии способны демократизировать знания и сближать народы.

По ее словам, ИИ дает людям возможность лучше понимать традиции и ценности других стран без физических границ, заменяя страх перед неизвестным уважением и сочувствием. Также Мелания Трамп призвала мировое сообщество сократить технологическое неравенство и обеспечить равный доступ к возможностям развития.

Во встрече приняли участие представители ключевых государств, включая Великобританию, Францию и Китай.

