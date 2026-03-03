Меланія Трамп очолила Рада безпеки ООН: історичний прецедент у Нью-Йорку

Перша леді США Меланія Трамп офіційно увійшла в історію Організація Об'єднаних Націй, взявши на себе керівництво Радою Безпеки ООН від імені Сполучених Штатів. Про це повідомила прес-служба ООН.

Меланія Трамп. Фото: з відкритих джерел

Це перший випадок, коли перша леді США, що діє, головує в Радбезі. Більше того, подібної ролі раніше не виконував жоден перший джентльмен чи перша леді у світі. Подія відбулася у рамках березневого головування США у Раді Безпеки у 2026 році.

Засідання було присвячене питанням освіти, нових технологій та глобальної безпеки. Брифінг представила заступник генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло.

Відкриваючи зустріч, Меланія Трамп заявила, що світ "не має бути крихким", якщо держави інвестують у знання та взаєморозуміння.

У своєму виступі вона наголосила, що саме освіта формує покоління лідерів, здатних долати культурні та ідеологічні бар'єри. Окрему увагу перша леді приділила штучному інтелекту, назвавши нинішній період "ерою уяви", коли технології здатні демократизувати знання та зближувати народи.

За її словами, ШІ дає людям можливість краще розуміти традиції та цінності інших країн без фізичних кордонів, замінюючи страх перед невідомою повагою та співчуттям. Також Меланія Трамп закликала світову спільноту скоротити технологічну нерівність та забезпечити рівний доступ до можливостей розвитку.

У зустрічі взяли участь представники ключових держав, включаючи Велику Британію, Францію та Китай.

