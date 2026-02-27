Мелания выходит в центр мировой политики: что возглавит первая леди США

Впервые в истории Организации Объединенных Наций действующая первая леди США возглавит заседание Совета Безопасности. Уже 2 марта Мелания Трамп откроет дискуссию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке – в день начала месячного председательства США в Совбезе. Об этом сообщает The Guardian.

Мелания Трамп. Фото: из открытых источников

Темой заседания станет "Дети, технологии и образование в условиях конфликта".

В Белом доме подчеркнули, что речь пойдет о роли образования и цифровых инструментов в формировании толерантности, укреплении мира и безопасности.

По информации администрации, это станет первым случаем, когда первая леди действующего президента будет председательствовать на заседании 15 членов Совета Безопасности.

Шаг выглядит особенно символичным на фоне многолетней критики Дональда Трампа в адрес ООН. Президент не раз называл организацию неэффективной, выводил США из ряда структур и сокращал финансирование отдельных программ, в том числе связанных с палестинскими беженцами. Вашингтон также прекращал участие в ряде международных инициатив под эгидой ООН.

В начале февраля Трамп заявлял, что способен решить финансовый кризис организации при соответствующем обращении. А в январе в администрации сообщили о прекращении финансирования и участия США в десятках международных структур.

На этом фоне участие Мелании Трамп в заседании Совбеза может стать как попыткой смягчить риторику, так и новым политическим сигналом союзникам и оппонентам.

