logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Мелания выходит в центр мировой политики: что возглавит первая леди США
commentss НОВОСТИ Все новости

Мелания выходит в центр мировой политики: что возглавит первая леди США

Мелания Трамп впервые в истории ООН будет председательствовать на заседании Совбеза

27 февраля 2026, 06:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Впервые в истории Организации Объединенных Наций действующая первая леди США возглавит заседание Совета Безопасности. Уже 2 марта Мелания Трамп откроет дискуссию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке – в день начала месячного председательства США в Совбезе. Об этом сообщает The Guardian.

Мелания выходит в центр мировой политики: что возглавит первая леди США

Мелания Трамп. Фото: из открытых источников

Темой заседания станет "Дети, технологии и образование в условиях конфликта". 

В Белом доме подчеркнули, что речь пойдет о роли образования и цифровых инструментов в формировании толерантности, укреплении мира и безопасности. 

По информации администрации, это станет первым случаем, когда первая леди действующего президента будет председательствовать на заседании 15 членов Совета Безопасности.

Шаг выглядит особенно символичным на фоне многолетней критики Дональда Трампа в адрес ООН. Президент не раз называл организацию неэффективной, выводил США из ряда структур и сокращал финансирование отдельных программ, в том числе связанных с палестинскими беженцами. Вашингтон также прекращал участие в ряде международных инициатив под эгидой ООН.

В начале февраля Трамп заявлял, что способен решить финансовый кризис организации при соответствующем обращении. А в январе в администрации сообщили о прекращении финансирования и участия США в десятках международных структур.

На этом фоне участие Мелании Трамп в заседании Совбеза может стать как попыткой смягчить риторику, так и новым политическим сигналом союзникам и оппонентам.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп неожиданно отступил от темы экономики и безопасности, чтобы вспомнить свою жену Меланию Трамп. В присущей ему манере он объединил комплимент с легкой иронией, заявив, что первая леди имеет гораздо лучшую поддержку, чем он сам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/26/melania-trump-un-security-council
Теги:

Новости

Все новости