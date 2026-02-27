Меланія виходить у центр світової політики: що очолить перша леді США

Вперше в історії Організації Об'єднаних Націй чинна перша леді США очолить засідання Ради Безпеки. Вже 2 березня Меланія Трамп відкриє дискусію у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку – у день початку місячного головування США у Раді безпеки. Про це повідомляє The Guardian.

Меланія Трамп. Фото: з відкритих джерел

Темою засідання стане "Діти, технології та освіта в умовах конфлікту".

У Білому домі наголосили, що мова йтиме про роль освіти та цифрових інструментів у формуванні толерантності, зміцненні миру та безпеки.

За інформацією адміністрації, це стане першим випадком, коли перша леді чинного президента головуватиме на засіданні 15 членів Ради Безпеки.

Крок виглядає особливо символічним на тлі багаторічної критики Дональда Трампа на адресу ООН. Президент не раз називав організацію неефективною, виводив США з низки структур та скорочував фінансування окремих програм, у тому числі пов'язаних із палестинськими біженцями. Вашингтон також припиняв участь у низці міжнародних ініціатив під егідою ООН.

На початку лютого Трамп заявляв, що здатний вирішити фінансову кризу організації за відповідного звернення. А в січні в адміністрації повідомили про припинення фінансування та участі США у десятках міжнародних структур.

На цьому фоні участь Меланії Трамп у засіданні Ради безпеки може стати як спробою пом'якшити риторику, так і новим політичним сигналом союзникам та опонентам.

