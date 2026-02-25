logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп раскритиковал Меланию, потому что она получает больше поддержки, чем он
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп раскритиковал Меланию, потому что она получает больше поддержки, чем он

Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе пошутил, что у Мелании Трамп больше двухпартийной поддержки.

25 февраля 2026, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп неожиданно отступил от темы экономики и безопасности, чтобы вспомнить свою жену Меланию Трамп. В присущей ему манере он объединил комплимент с легкой иронией, заявив, что первая леди имеет гораздо лучшую поддержку, чем он сам.

Трамп раскритиковал Меланию, потому что она получает больше поддержки, чем он

Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото из открытых источников

24 февраля Дональд Трамп обратился к законодателям и в определенный момент начал говорить о Мелании Трамп, в частности о ее достижениях, как первой леди США.

"Никто не заботится о защите американской молодежи больше, чем наша первая леди — она теперь кинозвезда, вы можете в это поверить? За последний год она оказала невероятное влияние, внедрив законодательство об искусственном интеллекте, продвинув знаковый исполнительный указ об опеке... Это потрясающе", — сказал Трамп.

Далее Трамп едва заметно пошутил по поводу Мелании, критикуя ее высокий уровень поддержки среди американских законодателей.

"Это действительно невероятное событие, которое произошло, и оно получило большую двухпартийную поддержку. Она получает гораздо лучшую двухпартийную поддержку, чем я. Я не получаю ни одной, она получает все. Когда-то вам придется рассказать мне, как вы это сделали!", — сказал Трамп.

Однако социология свидетельствует не в пользу Мелании Трамп. По данным опроса YouGov, его баланс одобрения составляет минус 16 пунктов. Для сравнения, рейтинг бывшей первой леди Джилл Байден оценивался на уровне минус 9, а остальные первые леди, в частности Нэнси Рейган, Барбары Буш, Мишель Обама и Лора Буш имеют положительный баланс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что файлы Эпштейна раскрывают неожиданную информацию о знакомстве Трампа и Мелании.

Также "Комментарии" писали, что Трамп попал в конфуз на премьере фильма о Мелании.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости