Трамп раскритиковал Меланию, потому что она получает больше поддержки, чем он

Во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп неожиданно отступил от темы экономики и безопасности, чтобы вспомнить свою жену Меланию Трамп. В присущей ему манере он объединил комплимент с легкой иронией, заявив, что первая леди имеет гораздо лучшую поддержку, чем он сам.
Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото из открытых источников
24 февраля Дональд Трамп обратился к законодателям и в определенный момент начал говорить о Мелании Трамп, в частности о ее достижениях, как первой леди США.
Далее Трамп едва заметно пошутил по поводу Мелании, критикуя ее высокий уровень поддержки среди американских законодателей.
Однако социология свидетельствует не в пользу Мелании Трамп. По данным опроса YouGov, его баланс одобрения составляет минус 16 пунктов. Для сравнения, рейтинг бывшей первой леди Джилл Байден оценивался на уровне минус 9, а остальные первые леди, в частности Нэнси Рейган, Барбары Буш, Мишель Обама и Лора Буш имеют положительный баланс.
