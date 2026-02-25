Трамп раскритиковал Меланию, потому что она получает больше поддержки, чем он

Во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп неожиданно отступил от темы экономики и безопасности, чтобы вспомнить свою жену Меланию Трамп. В присущей ему манере он объединил комплимент с легкой иронией, заявив, что первая леди имеет гораздо лучшую поддержку, чем он сам.

Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото из открытых источников

24 февраля Дональд Трамп обратился к законодателям и в определенный момент начал говорить о Мелании Трамп, в частности о ее достижениях, как первой леди США.

"Никто не заботится о защите американской молодежи больше, чем наша первая леди — она теперь кинозвезда, вы можете в это поверить? За последний год она оказала невероятное влияние, внедрив законодательство об искусственном интеллекте, продвинув знаковый исполнительный указ об опеке... Это потрясающе", — сказал Трамп.

Далее Трамп едва заметно пошутил по поводу Мелании, критикуя ее высокий уровень поддержки среди американских законодателей.

"Это действительно невероятное событие, которое произошло, и оно получило большую двухпартийную поддержку. Она получает гораздо лучшую двухпартийную поддержку, чем я. Я не получаю ни одной, она получает все. Когда-то вам придется рассказать мне, как вы это сделали!", — сказал Трамп.

Однако социология свидетельствует не в пользу Мелании Трамп. По данным опроса YouGov, его баланс одобрения составляет минус 16 пунктов. Для сравнения, рейтинг бывшей первой леди Джилл Байден оценивался на уровне минус 9, а остальные первые леди, в частности Нэнси Рейган, Барбары Буш, Мишель Обама и Лора Буш имеют положительный баланс.

