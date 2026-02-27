logo

США Меланию Трамп высмеяли в сети за бессмысленные штаны (ФОТО)
НОВОСТИ

Меланию Трамп высмеяли в сети за бессмысленные штаны (ФОТО)

Дональд Трамп наоборот похвалил жену во время мероприятия

27 февраля 2026, 02:48
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Мелания Трамп — бывшая модель и супруга президента США Дональда Трампа, которая до брака выглядела совсем иной, чем сейчас, — снова оказалась в центре внимания. В этот раз причиной стали не политические события. Во время ужина губернаторов она появилась в серебристых штанах, сразу вызывавших активное обсуждение в сети.

Меланию Трамп высмеяли в сети за бессмысленные штаны (ФОТО)

Дональд Трамп и Мелания Трамп (фото из открытых источников)

Для мероприятия с дресс-кодом "black tie" ("черный галстук") первая леди выбрала не традиционное вечернее платье, как большинство гостей, а узкие серебристые брюки из парчи от Dolce & Gabbana стоимостью 2395 тысяч долларов. Свой образ она дополнила черной блузой с бантом на шее того же бренда – 2245 тысяч долларов.

На фоне гостей в смокингах и вечерних платьях, в частности ее мужа — Дональда Трампа, такой выбор выглядел довольно смелым. В соцсетях подобный образ для официального ужина в Белом доме многие назвали неуместным.

Меланию Трамп высмеяли в сети за бессмысленные штаны (ФОТО) - фото 2

В X (бывший Twitter) критики высказывались достаточно резко. Одни отмечали, что наряды больше подходят для дискотеки, чем для официального мероприятия, другие шутили об "алюминиевой фольге" и советовали сменить стилиста. Некоторые вообще назвал образ неудачным для происшествия с протокольным статусом. Об этом сообщает издание The Sun.

В то же время нашлись и те, кто поддержал Меланию. Поклонники подчеркнули, что первая леди выглядела ярко и современно, а выбор брюк вместо платья демонстрирует уверенность и собственный стиль. По их мнению, если и нарушать правила, то эффектно.

Ужин состоялся 21 февраля и собрал губернаторов-республиканцев. Во время своего выступления президент также упомянул супругу, отметив ее недавний документальный проект "Мелания", посвященный 20 дням из жизни Мелании Трамп накануне второй инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Он пошутил, что теперь может называть ее "кинозвездой".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 24 февраля в США состоялось ежегодное послание президента Дональда Трампа в Конгресс, на котором собрались почти все члены семьи политика. Среди гостей была и его старшая дочь Иванка Трамп, чей образ активно обсуждали американские медиа.

По данным издания Irish Star, Иванка появилась на мероприятии в стильном костюме бренда Oscar de la Renta стоимостью около 7 тысяч долларов. Наряды состояли из серо-черной юбки-карандаша с эффектом омбре и приталенного пиджака в тон, что создавало элегантный и одновременно сдержанный образ.



Источник: https://www.the-sun.com/news/15990779/fans-rush-melania-trumps-defense-slammed-critics-dressing-picnic/
