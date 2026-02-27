logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Меланію Трамп висміяли у мережі за безглузді штани (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Меланію Трамп висміяли у мережі за безглузді штани (ФОТО)

Дональд Трамп навпаки похвалив дружину під час заходу

27 лютого 2026, 02:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Меланія Трамп — колишня модель і дружина президента США Дональда Трампа, яка до шлюбу мала зовсім інший вигляд, ніж зараз, — знову опинилася в центрі уваги. Цього разу причиною стали не політичні події. Під час вечері губернаторів вона з’явилася у сріблястих штанах, які одразу викликали активне обговорення в мережі.

Меланію Трамп висміяли у мережі за безглузді штани (ФОТО)

Дональд Трамп та Меланія Трамп (фото з відкритих джерел)

Для заходу з дрес-кодом "black tie" ("чорна краватка") перша леді обрала не традиційну вечірню сукню, як більшість гостей, а вузькі сріблясті штани з парчі від Dolce & Gabbana вартістю 2395 тисячі доларів. Свій образ вона доповнила чорною блузою з бантом на шиї того ж бренду — 2245 тисячі доларів.

На тлі гостей у смокінгах і вечірніх сукнях, зокрема її чоловіка — Дональда Трампа, — такий вибір виглядав доволі сміливим. У соцмережах подібний образ для офіційної вечері в Білому домі багато хто назвав недоречним.

Меланію Трамп висміяли у мережі за безглузді штани (ФОТО) - фото 2

У X (колишній Twitter) критики висловлювалися досить різко. Одні зазначали, що вбрання більше підходить для дискотеки, ніж для офіційного заходу, інші жартували про "алюмінієву фольгу" та радили змінити стиліста. Дехто взагалі назвав образ невдалим для події з протокольним статусом. Про це повідомляє видання The Sun.

Водночас знайшлися й ті, хто підтримав Меланію. Прихильники наголосили, що перша леді виглядала яскраво та сучасно, а вибір штанів замість сукні демонструє впевненість і власний стиль. На їхню думку, якщо й порушувати правила, то ефектно.

Вечеря відбулася 21 лютого та зібрала губернаторів-республіканців. Під час свого виступу президент також згадав дружину, відзначивши її нещодавній документальний проєкт "Меланія", присвячений 20 дням із життя Меланії Трамп напередодні другої інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року. Він пожартував, що тепер може називати її "кінозіркою".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  24 лютого у США відбулося щорічне послання президента Дональд Трамп до Конгресу, на якому зібралися майже всі члени родини політика. Серед гостей була і його старша донька — Іванка Трамп, чий образ активно обговорювали американські медіа.

 За даними видання Irish Star, Іванка з’явилася на заході у стильному костюмі бренду Oscar de la Renta вартістю близько 7 тисяч доларів. Вбрання складалося із сіро-чорної спідниці-олівця з ефектом омбре та приталеного піджака в тон, що створювало елегантний і водночас стриманий образ.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.the-sun.com/news/15990779/fans-rush-melania-trumps-defense-slammed-critics-dressing-picnic/
Теги:

Новини

Всі новини