Меланію Трамп висміяли у мережі за безглузді штани (ФОТО)

Меланія Трамп — колишня модель і дружина президента США Дональда Трампа, яка до шлюбу мала зовсім інший вигляд, ніж зараз, — знову опинилася в центрі уваги. Цього разу причиною стали не політичні події. Під час вечері губернаторів вона з’явилася у сріблястих штанах, які одразу викликали активне обговорення в мережі.

Дональд Трамп та Меланія Трамп (фото з відкритих джерел)

Для заходу з дрес-кодом "black tie" ("чорна краватка") перша леді обрала не традиційну вечірню сукню, як більшість гостей, а вузькі сріблясті штани з парчі від Dolce & Gabbana вартістю 2395 тисячі доларів. Свій образ вона доповнила чорною блузою з бантом на шиї того ж бренду — 2245 тисячі доларів.

На тлі гостей у смокінгах і вечірніх сукнях, зокрема її чоловіка — Дональда Трампа, — такий вибір виглядав доволі сміливим. У соцмережах подібний образ для офіційної вечері в Білому домі багато хто назвав недоречним.

У X (колишній Twitter) критики висловлювалися досить різко. Одні зазначали, що вбрання більше підходить для дискотеки, ніж для офіційного заходу, інші жартували про "алюмінієву фольгу" та радили змінити стиліста. Дехто взагалі назвав образ невдалим для події з протокольним статусом. Про це повідомляє видання The Sun.

Водночас знайшлися й ті, хто підтримав Меланію. Прихильники наголосили, що перша леді виглядала яскраво та сучасно, а вибір штанів замість сукні демонструє впевненість і власний стиль. На їхню думку, якщо й порушувати правила, то ефектно.

Вечеря відбулася 21 лютого та зібрала губернаторів-республіканців. Під час свого виступу президент також згадав дружину, відзначивши її нещодавній документальний проєкт "Меланія", присвячений 20 дням із життя Меланії Трамп напередодні другої інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року. Він пожартував, що тепер може називати її "кінозіркою".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 24 лютого у США відбулося щорічне послання президента Дональд Трамп до Конгресу, на якому зібралися майже всі члени родини політика. Серед гостей була і його старша донька — Іванка Трамп, чий образ активно обговорювали американські медіа.

За даними видання Irish Star, Іванка з’явилася на заході у стильному костюмі бренду Oscar de la Renta вартістю близько 7 тисяч доларів. Вбрання складалося із сіро-чорної спідниці-олівця з ефектом омбре та приталеного піджака в тон, що створювало елегантний і водночас стриманий образ.