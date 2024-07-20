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Мелони рассказала, чего ожидает от победы Трампа

В Италии не считают, что после возможной победы Трампа внешняя политика США претерпит радикальные изменения

сегодня, 17:27
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Марьян Ощановский

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не ожидает принципиальных изменений в итальянско-американских отношениях после президентских выборов в США.

Мелони рассказала, чего ожидает от победы Трампа

Трамп - фаворит президентских выборов. Фото из открытых источников

По словам Мелони, группа "Европейские консерваторы и реформисты", возглавляемая ею в Европейском парламенте, близка к Республиканской партии США.

"Это не помешало мне очень хорошо работать с администрацией Байдена. Я буду продолжать это сотрудничество, если Байдена переизберут. И так же буду хорошо сотрудничать с новой администрацией Трампа", — сказала Джорджия Мелони.

Она не считает, что сотрудничество между двумя странами может претерпеть ощутимые изменения со сменой власти в одной из них.

"Когда Конте (бывший премьер-министр Италии – ред.) был в правительстве, а Трамп был президентом в США, я не думаю, что были какие-то проблемы. Напротив, нас считают надежными, стабильными, ценными. Это единственное, что важно", – подытожила премьер-министр Италии.

Как известно, европейские страны начали готовиться к возможному приходу Дональда Трампа к власти, учитывая его заявления, что Европа тратит гораздо меньше на оборону, чем США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат Дональда Трампа в вице-президенты Джей Ди Венс намекнул, что в случае снятия президента США Джо Байдена с выборов в Трампа планируют потребовать его досрочной отставки. Джей Ди Вэнс на фоне слухов о том, что президент США Джо Байден может отказаться от участия в выборах под нарастающим давлением однопартийцев, заявил, что по тем же соображениям следует поднимать вопрос о способности Джо Байдена дальше исполнять обязанности президента.



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Источник: https://roma.corriere.it/notizie/politica/24_luglio_20/giorgia-meloni-intervista-6897b787-d6ad-4f7f-a75b-e4a1171cbxlk.shtml
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