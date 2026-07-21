«Меня обманывали годами»: соратница Трампа неожиданно приехала в Киев и резко изменила позицию

Американская политическая активистка и блогер Лора Лумер, которую связывают с окружением президента США Дональда Трампа, прибыла в Киев и сделала серию громких заявлений о пересмотре своих взглядов на войну России против Украины.

Лора Лумер. Фото: из открытых источников

В публикации в социальной сети X Лумер сообщила, что сознательно приехала в Украину, чтобы лично увидеть происходящее, а не полагаться на информацию, распространяемую в интернете. По ее словам, ранее она критиковала президента Владимира Зеленского и украинские власти, однако теперь признает, что находилась под влиянием российской информационной кампании.

Блогер подчеркнула, что не собирается удалять свои прежние публикации, поскольку хочет открыто признать собственную ошибку. Она заявила, что намерена рассказать своим подписчикам обо всем, что увидит во время поездки.

По словам Лумер, уже в первый день пребывания в Украине она посетила Бучу, ознакомилась с фотографиями погибших мирных жителей и местами массовых захоронений, а также встретилась с представителями структур, занимающихся возвращением украинских военнопленных. После этого она заявила, что кардинально изменила отношение к происходящему.

"Меня обманывали годами", — написала активистка, добавив, что теперь считает Россию одной из самых эффективных стран в ведении информационной войны.

Лумер также обратилась к сторонникам движения MAGA с призывом критически пересмотреть свое отношение к России. Политическая активистка давно известна резкими заявлениями и считается одной из наиболее заметных фигур в консервативном информационном пространстве США. В американских СМИ ее неоднократно связывали с кадровыми решениями администрации Дональда Трампа.

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