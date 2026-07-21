"Мене обманювали роками": соратниця Трампа несподівано приїхала до Києва і різко змінила позицію

Американська політична активістка та блогер Лора Лумер, яку пов'язують із оточенням президента США Дональда Трампа, прибула до Києва та зробила серію гучних заяв про перегляд своїх поглядів на війну Росії проти України.

Лора Лумер. Фото: з відкритих джерел

У публікації в соціальній мережі X Лумер повідомила, що свідомо приїхала в Україну, щоб особисто побачити те, що відбувається, а не покладатися на інформацію, що розповсюджується в інтернеті. За її словами, раніше вона критикувала президента Володимира Зеленського та українську владу, проте тепер визнає, що перебувала під впливом російської інформаційної кампанії.

Блогер підкреслила, що не збирається видаляти свої попередні публікації, оскільки хоче відкрито визнати власну помилку. Вона заявила, що має намір розповісти своїм передплатникам про все, що побачить під час поїздки.

За словами Лумера, вже в перший день перебування в Україні вона відвідала Бучу, ознайомилася з фотографіями загиблих мирних жителів та місцями масових поховань, а також зустрілася з представниками структур, які займаються поверненням українських військовополонених. Після цього вона заявила, що кардинально змінила ставлення до того, що відбувається.

"Мене обманювали роками", — написала активістка, додавши, що тепер вважає Росію однією з найефективніших країн у веденні інформаційної війни.

Лумер також звернулася до прихильників руху MAGA із закликом критично переглянути своє ставлення до Росії. Політична активістка давно відома різкими заявами і вважається однією з найпомітніших постатей у консервативному інформаційному просторі США. В американських ЗМІ її неодноразово пов'язували із кадровими рішеннями адміністрації Дональда Трампа.

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