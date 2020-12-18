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Главная Новости Мир США Мэр Лос-Анджелеса наотрез отказался от важной должности в администрации Байдена
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Мэр Лос-Анджелеса наотрез отказался от важной должности в администрации Байдена

Мэр Лос-Анджелеса заявил, что не может покинуть город в трудные времена пандемии

сегодня, 15:39
Автор:

Павел Зинченко

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил в четверг, что отклонил предложение работать в администрации избранного президента Джо Байдена, чтобы сосредоточиться на городе, который борется с рекордными всплесками пандемии коронавируса.

Мэр Лос-Анджелеса наотрез отказался от важной должности в администрации Байдена

ФОТО: KTLA

Гарсетти, демократ, который упоминался как возможный кандидат на пост министра транспорта в администрации Байдена, сказал, что с ростом числа инфекций, госпитализаций и смертей во втором по величине городе Америки, он считает, что ему необходимо остаться на посту мэра.

"Я очень четко сказал администрации Байдена... Мне нужно быть здесь сейчас. Я хочу быть здесь, и я буду здесь", — сказал Гарсетти репортерам во время пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире из его дома.

Он отказался сообщить, предлагал ли ему Байден конкретную должность в кабинете нового президента. Мэр, который находится на карантине дома после того, как его дочь дала положительный результат на инфекцию COVID-19, сказал, что в среду было зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания и смертей во втором по величине городе Америки.

Гарсетти ввел одни из самых строгих запретов в стране на Лос-Анджелес и вызвал критику со стороны владельцев бизнеса, которые говорят, что его запрет даже на обеды на открытом воздухе грозит их разорением.

Во время брифинга мэр сказал, что, несмотря на эти жесткие ограничения, в округе Лос-Анджелес было госпитализировано более 5000 человек, и каждые 15 минут он видел одну смерть, связанную с COVID-19.

Он раскритиковал членов Конгресса США за то, что они не смогли прийти к соглашению по пакету стимулов, который помог бы американцам, потерявшим работу или потерявшим свой бизнес во время пандемии.

Как сообщало издание "Комментарии", Байден публично вакцинируется от Covid-19.


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Источник: https://www.reuters.com/article/usa-election-garcetti/los-angeles-mayor-says-turned-down-job-in-biden-administration-idUSKBN28S071?il=0
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