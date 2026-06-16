Мерц показал свой необычный подарок Трампу на 80-летие (ФОТО)

Канцлер Германии Фридрих Мерц преподнес символический подарок президенту США Дональду Трампу по случаю его 80-летия. Подарок американскому лидеру был вручен на саммите G7.

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц в соцсети X опубликовал фотографии, на которых видно, что Трамп получил футболку сборной Германии со своей фамилией на спине и номером 47. Именно под этим номером он вошел в историю как 47-й президент США.

"С опозданием поздравляю с 80-летием, президент. В конце концов, мы в одной команде", — подписал фото Мерц.

Подарок стал очередным жестом в ряде символических презентов, которые немецкий канцлер совершал американскому лидеру во время встреч. Ранее Мерц передал Трампу к 80-летию рукописное письмо с поздравлениями к юбилею, которое специально доставили в Белый дом.

Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии. Фото: X/bundeskanzler

Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии. Фото: X/bundeskanzler

Также во время предыдущих визитов в США канцлер даровал президенту копию свидетельства о рождении его деда, происходившего из немецкого региона Пфальц, а также клюшку для гольфа. Другим необычным подарком стала реплика исторического договора о дружбе и торговле между США и Пруссией, подписанного еще в 18 веке.

Заметим, что в последние месяцы между Трампом и Мерцом возникли разногласия из-за оценок международных конфликтов, в частности немецкий лидер критиковал американского президента за ситуацию вокруг Ирана. В ответ Трамп объявил о выводе войск из Германии.

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