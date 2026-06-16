Мерц показав свій незвичайний подарунок Трампу на 80-річчя (ФОТО)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив символічний подарунок президенту США Дональду Трампу з нагоди його 80-річчя. Подарунок американському лідеру був вручений під час саміту G7.

Дональд Трамп та Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел

Фрідріх Мерц у соцмережі X опублікував фотографії, на яких видно, що Трамп отримав футболку збірної Німеччини з власним прізвищем на спині та номером 47. Саме під цим номером він увійшов в історію як 47-й президент США.

"З запізненням вітаю з 80-річчям, президенте. Зрештою, ми в одній команді", – підписав фото Мерц.

Подарунок став черговим жестом у низці символічних презентів, які німецький канцлер робив американському лідеру під час зустрічей. Раніше Мерц передав Трампу до 80-річчя рукописний лист з привітаннями до ювілею, який спеціально доставили до Білого дому.

Мерц подарував Трампу футболку збірної Німеччини. Фото: X / bundeskanzler

Мерц подарував Трампу футболку збірної Німеччини. Фото: X / bundeskanzler

Також під час попередніх візитів до США канцлер дарував президенту копію свідоцтва про народження його діда, який походив із німецького регіону Пфальц, а також ключку для гольфу. Іншим незвичним подарунком стала репліка історичного договору про дружбу та торгівлю між США та Пруссією, підписаного ще у 18 столітті.

Зауважимо, що останніми місяцями між Трампом і Мерцом виникли розбіжності через оцінки міжнародних конфліктів, зокрема німецький лідер критикував американського президента за ситуацію навколо Ірану. У відповідь Трамп оголосив про виведення військ з Німеччини.

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