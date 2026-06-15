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Меланія вразила ефектною сукнею з декольте на дні народження Трампа (ФОТО)

Меланія Трамп з’явилася на UFC Freedom 250 у Білому домі в елегантній чорній сукні.

15 червня 2026, 16:40
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Slava Kot

Перша леді США Меланія Трамп привернула увагу світових медіа своєю появою на турнірі UFC, який відбувся на Південній галявині Білого дому у Вашингтоні у день народження Дональда Трампа. Подія відбулася під час турніру UFC Freedom 250, який зібрав не лише шанувальників змішаних єдиноборств, а й політичну еліту США та членів родини президента. 

Меланія вразила ефектною сукнею з декольте на дні народження Трампа (ФОТО)

Меланія Трамп. Фото: REUTERS / Hannah McKay

Меланія Трамп з’явилася в елегантній чорній сукні міді з виразним силуетом, доповненій шкіряною курткою та класичними туфлями на шпильці. Її образ вирізнявся поєднанням стриманої розкоші та сміливої модної заяви.

За даними американських медіа, сукня належить бренду Dolce & Gabbana, а взуття — Christian Louboutin. Образ Меланії завершували мінімалістичні прикраси, зокрема чокер з хрестиком та каблучку з діамантом. Фешн-аналітики відзначили, що цей вихід став відходом від більш стриманих образів, які Меланія демонструвала на офіційних заходах останнім часом.

Меланія вразила ефектною сукнею з декольте на дні народження Трампа (ФОТО) - фото 2

Меланія Трамп. Фото: Reuters

Меланія вразила ефектною сукнею з декольте на дні народження Трампа (ФОТО) - фото 2

Меланія Трамп. Фото: Reuters

До Меланії приєднався син Баррон, який сидів позаду батьків у рідкісній публічній появі. Його бачили лише на одному іншому заході з часу звернення Трампа до нації у лютому. Старші сини президента Дон-молодший та Ерік сиділи поруч, а також доньки Тіффані та Іванка. Це була перша поява Дона-молодшого та його нової дружини Беттіни після їхньої весільної церемонії на Барбадосі минулого місяця.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як Меланії Трамп виглядала у молодості до того, як зустріла Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Меланія відштовхнула руку Трампа. Незручний момент потрапив на відео.



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Джерело: https://www.parismatch.com/Actu/talons-hauts-et-veste-en-cuir-melania-trump-en-femme-fatale-pour-une-soiree-tres-masculine-a-la-maison-blanche-270820
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