Месяц назад США сменили позицию по Украине: есть ли теперь шанс завершить войну

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Кравцев Сергей
Зеленский на следующей неделе в очередной раз встретится с Трампом и в очередной раз услышит заверение в том, что США поддерживают Украину. И это действительно лучше, чем противостояние в прошлом году. У нас на виду происходит разворот MAGA в сторону Украины. Визит лоры Лумер, одного из ключевых блоггеров этой среды – это признак того, что Трамп взял курс на улучшение отношений с Украиной. А фраза из ее сюжета, что Путин бомбит дронами Иисуса Христа – самое лучшее, что можно было сказать для аудитории MAGA. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Украина и США. Фото: из открытых источников
Эксперт считает, что за последние два месяца мы видим полное изменение риторики трампистов в целом и Трампа в частности, относительно Украины и частично России. В конце концов, высока вероятность, что на следующей неделе, под встречу Зеленского с Трампом будет разыграно шоу "принятие закона Грэма-Блюменталя", который вряд ли в перспективе 2-3 месяцев имеет минимальные шансы на имплементацию.
Важным Денисенко отмечает, что за четыре месяца в США состоятся выборы и на кону стоит вопрос большинства сената. Украина входит в десятку важных тем для избирателей, хотя мы находимся не в первой пятерке. Республиканцы понимают, что продолжать пророссийскую риторику смертельно для рейтинга. Вместе с тем остановить эту войну в США нет сил и возможностей. Вернее, но для этого нужно открыто включиться в войну против России и в торговую войну против Китая и Индии. Что касается войны с Россией, то этого не хочет никто в США, в отношении торговых войн, Китай уже показал, что эту войну он выиграет. Ссориться глобально с Индией в Вашингтоне тоже не хотят. Поэтому было принято решение изменить риторику войны в Украине.
При этом, повторюсь, Трамп не позволяет себе резких выпадов против Путина. Путин также живет в парадигме, что отношения с США строятся на двух китах: "не ссориться с Трампом и тянуть время", — отметил политолог.
Он подытоживает, если говорить конкретнее, то сейчас мы имеем изменение риторики без особого изменения действий. Хотелось бы лучшего, но это точно лучше конфронтации, которая была чуть больше года назад.
Также издание "Комментарии" сообщало – Сенат США готов: уже есть дата, когда могут принять "адские санкции" Грэма против РФ.