Місяць тому США змінили позицію щодо України: чи є тепер шанс завершити війну

Зеленський наступного тижня вчергове зустрінеться з Трампом і вчергове почує запевнення в тому, що США підтримують Україну. І це, справді, краще ніж протистояння минулого року. У нас на очах відбувається розворот MAGA в сторону України. Візит лори Лумер, одного з ключових блогерів цього середовища – це ознака того, що Трамп взяв курс на покращення стосунків з Україною. А фраза з її сюжету, що Путін бомбить дронами Ісуса Христа – чи не найкраще, що можна було сказати для аудиторії MAGA. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

Експерт вважає, що протягом останніх двох місяців ми бачимо повну зміну риторики трампістів в цілому та Трампа зокрема, щодо України і частково Росії. Зрештою, є висока вірогідність, що наступного тижня, під зустріч Зеленського з Трампом буде розіграно шоу "прийняття закону Грема-Блюменталя", який навряд чи в перспективі 2-3 місяців має мінімальні шанси на імплементацію.

"Весь минулий рік велика частина світу жила в ілюзії швидкого миру в Україні, який базувався на тому, що США та Росія можуть підписати якусь угоду, яка зупинить війну. В теорії це було можливо. На практиці на противазі цьому стали дві важливі речі: бажання Путіна продати одне й те саме (Північний морський шлях і прилеглі ресурси) одночасно США та Китаю, що навіть в теорії зараз неможливо; історична ненависть народів Росії та США. Цей фактор явно недооцінив Трамп, бажаючи великої угоди. А тому зараз доводиться робити крок назад", – зазначив експерт.

Важим Денисенко зазначає, за чотири місяці в США відбудуться вибори і на кону стоїть питання більшості сенату. Україна входить в десятку важливих тем для виборців, хоча ми знаходимося не в першій пʼятірці. Республіканці розуміють, що продовжувати проросійську риторику смертельно для рейтингу. В той же час зупинити цю війну в США немає сил і можливостей. Точніше є, але для цього потрібно відкрито включитися в війну проти Росії, та в торгову війну проти Китаю та Індії. Щодо війни з Росією, то цього не хоче ніхто в США, щодо торгових воєн, то Китай вже показав, що цю війну він виграє. Сваритися глобально з Індією в Вашингтоні також не хочуть. Тому було прийнято рішення змінити риторику щодо війни в Україні.

"Приблизно місяць тому Рубіо сказав фразу, яка є квінтесенцією цих змін: "на цьому етапі Україна виграє цю війну". Простіше кажучи, формула цієї риторичної зміни така: США допомагають Україні, Україна "на цьому етапі виграє війну", а всі проблеми лежать або на європейцях або на керівництві України.

При цьому, повторюся, Трамп не дозволяє собі різких випадів проти Путіна. Путін також живе в парадигмі, що стосунки з США будуються на двох китах: "не сваритися з Трампом і тягнути час", — зазначив політолог.

Він підсумовує, якщо говорити конкретніше, то наразі ми маємо зміну риторики без особливої зміни дій. Хотілося б кращого, але це точно краще за конфронтацію, яка була трохи більше року тому.

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