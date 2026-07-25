Місяць тому США змінили позицію щодо України: чи є тепер шанс завершити війну

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Кравцев Сергей
Зеленський наступного тижня вчергове зустрінеться з Трампом і вчергове почує запевнення в тому, що США підтримують Україну. І це, справді, краще ніж протистояння минулого року. У нас на очах відбувається розворот MAGA в сторону України. Візит лори Лумер, одного з ключових блогерів цього середовища – це ознака того, що Трамп взяв курс на покращення стосунків з Україною. А фраза з її сюжету, що Путін бомбить дронами Ісуса Христа – чи не найкраще, що можна було сказати для аудиторії MAGA. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Україна та США. Фото: з відкритих джерел
Експерт вважає, що протягом останніх двох місяців ми бачимо повну зміну риторики трампістів в цілому та Трампа зокрема, щодо України і частково Росії. Зрештою, є висока вірогідність, що наступного тижня, під зустріч Зеленського з Трампом буде розіграно шоу "прийняття закону Грема-Блюменталя", який навряд чи в перспективі 2-3 місяців має мінімальні шанси на імплементацію.
Важим Денисенко зазначає, за чотири місяці в США відбудуться вибори і на кону стоїть питання більшості сенату. Україна входить в десятку важливих тем для виборців, хоча ми знаходимося не в першій пʼятірці. Республіканці розуміють, що продовжувати проросійську риторику смертельно для рейтингу. В той же час зупинити цю війну в США немає сил і можливостей. Точніше є, але для цього потрібно відкрито включитися в війну проти Росії, та в торгову війну проти Китаю та Індії. Щодо війни з Росією, то цього не хоче ніхто в США, щодо торгових воєн, то Китай вже показав, що цю війну він виграє. Сваритися глобально з Індією в Вашингтоні також не хочуть. Тому було прийнято рішення змінити риторику щодо війни в Україні.
При цьому, повторюся, Трамп не дозволяє собі різких випадів проти Путіна. Путін також живе в парадигмі, що стосунки з США будуються на двох китах: "не сваритися з Трампом і тягнути час", — зазначив політолог.
Він підсумовує, якщо говорити конкретніше, то наразі ми маємо зміну риторики без особливої зміни дій. Хотілося б кращого, але це точно краще за конфронтацію, яка була трохи більше року тому.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Сенат США готовий: вже є дата, коли можуть ухвалити "пекельні санкції" Грема проти РФ.