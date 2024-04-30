Минфин США временно отменил некоторые санкции с российских банков

Министерство финансов США предоставило разрешение на проведение операций с российскими банками в сфере энергетики. Согласно выданной лицензии, временная отмена на финансовые операции будет действовать до 1 ноября 2024 года, однако может быть продлена.



Минфин США разрешил денежные операции с российкими банками. Фото из открытых источников

Как сообщает "Радио Свобода", в лицензии Минфина США на временное снятие запрета попали ВТБ, Центробанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, Росбанк, ВЕБ.РФ, банк "Зенит" и банк "Санкт-Петербург".

Министерство финансов США объясняет, что финансовые операции разрешены в сфере энергетики, в частности, они касаются производства, добычи, сжижения, переработки, транспортировки, покупки нефти и других энергоресурсов – угля, газа, урана, древесины.

Напомним, что первые санкции против российских банков США ввели в 2022 году после полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оставшиеся западные банки в России после полномасштабного вторжения заплатили в российский бюджет в 2023 году 800 млн евро налогов. Лидером по налогам стал австрийский Raiffeisen Bank International, уплативший более половины общей суммы налогов от западных финансовых учреждений. Кроме того, именно Raiffeisen Bank увеличил втрое свои доходы в РФ – до 1,8 млрд евро, что составляет половину прибыли банка из Австрии.

Также "Комментарии" писали о заявлении украинского народного депутата, который рассказал, как власти собираются получить доступ к банковским картам украинцев минуя банковскую тайну. Для этого украинцам нужно будет привязать карту к приложению "Дия" в программе национального кэшбека.







