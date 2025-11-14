Міністерство війни США виконало наказ Трампа: розпочалася масштабна військова операція

Президент США Дональд Трамп наказав про початок операції проти наркокартелів у західній півкулі. Міністерство війни вже почало її виконувати. Як передає портал "Коментарі", про це у Х повідомив міністр війни у США Піт Хегсет.

Військові США. Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні я оголошую про початок операції "Південний спис". Ця місія, очолювана Об'єднаною оперативною групою "Південний спис"" і Південним командуванням збройних сил США (Southcom) захищає нашу Батьківщину, усуває наркотерористів з нашої півкулі і оберігає нашу Батьківщину від наркотиків, — убив.

Глава Пентагону зазначив також, що західна півкуля – це "район Америки".

Варто зазначити, щороку в США зростає кількість людей, які вмирають від наркотиків. Зокрема, від такого небезпечного опіату, як фентаніл, який став одним із головних приводів для запровадження 100% мит проти Китаю.

В адміністрації Трампа вважали, що Пекін докладає недостатньо зусиль для боротьби з постачанням у США речовин, з яких виготовляють фентаніл. Кокаїн також є серйозною проблемою в США, як і його дешевший варіант "крек", в той час, коли популярність інших наркотиків також набирає обертів.

Венесуела на думку глави Білого дому, один із головних постачальників наркотиків у США. У серпні Дональд Трамп підписав таємну директиву, яка дає змогу реалізовувати безпосередні військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, визнаних іноземними терористичними організаціями.

Планується, що сухопутні війська, повітряні, військово-морські та резервні сили країни проведуть масштабні навчання. Про це пише CNN.