Міністерство війни США виконало наказ Трампа: розпочалася масштабна військова операція

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп наказав про початок операції проти наркокартелів у західній півкулі. Міністерство війни вже почало її виконувати. Як передає портал "Коментарі", про це у Х повідомив міністр війни у США Піт Хегсет.
Військові США. Фото: з відкритих джерел
Глава Пентагону зазначив також, що західна півкуля – це "район Америки".
Варто зазначити, щороку в США зростає кількість людей, які вмирають від наркотиків. Зокрема, від такого небезпечного опіату, як фентаніл, який став одним із головних приводів для запровадження 100% мит проти Китаю.
В адміністрації Трампа вважали, що Пекін докладає недостатньо зусиль для боротьби з постачанням у США речовин, з яких виготовляють фентаніл. Кокаїн також є серйозною проблемою в США, як і його дешевший варіант "крек", в той час, коли популярність інших наркотиків також набирає обертів.
Венесуела на думку глави Білого дому, один із головних постачальників наркотиків у США. У серпні Дональд Трамп підписав таємну директиву, яка дає змогу реалізовувати безпосередні військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, визнаних іноземними терористичними організаціями.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у Венесуелі розпочинається масова мобілізація військових, зброї та техніки у відповідь на нарощування американських військових кораблів та військ у Карибському морі.
Планується, що сухопутні війська, повітряні, військово-морські та резервні сили країни проведуть масштабні навчання. Про це пише CNN.