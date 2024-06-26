Министр обороны США провел телефонный разговор с министром обороны РФ: о чем говорили

Министр обороны США Ллойд Остин пообщался по телефону с новым главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым. Главная тема разговора была сосредоточена на войне в Украине.



Ллойд Остин и Андрей Белоусов. Фото из открытых источников

25 июня Ллойд Остин провел первый разговор с новым российским министром обороны Андреем Белоусовым, которого Путин назначил в мае вместо Сергея Шойгу. Как указывает спикер Пентагона генерал Петер Райдер, американский министр Ллойд Остин призвал "поддерживать линии связи" на фоне войны в Украине.

Некоторые детали разговора между главами Минобороны США и РФ рассказали в российском ведомстве.

"Министры обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Андрей Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации ситуации в связи с продолжающимися поставками оружия США в Вооруженные силы Украины", — сообщили в Минобороны РФ.

Также отмечено, что министры обсуждали и другие вопросы. Кроме того, пресс-служба Министерства обороны России указала, что разговор состоялся "по инициативе американской стороны".

На прошлой неделе в Кремле обвинили США в атаке на Крым и заявили, что дипломатические контакты между Россией и Соединенными Штатами достигли "абсолютного минимума". Пентагон отреагировал на обвинения РФ и сообщил, что Украина сама принимает решение о нацеливании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на "мирный план", озвученный советниками Дональда Трампа по поводу войны в Украине в случае его победы на выборах в США.

Также "Комментарии" писали о том, кто заменил Шойгу и что известно о новом министре обороны РФ Андрее Белоусове.