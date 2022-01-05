Министры Японии и США проведут переговоры в формате "два плюс два": о чем будут говорить чиновники

Министры иностранных дел и обороны Японии проведут переговоры со своими американскими коллегами в пятницу, 7 января, в формате "два плюс два", чтобы обсудить вопросы безопасности. Такое заявление сделало в среду, 5 января, министерство иностранных дел Японии. Об этом сообщает Reuters.

Флаги США и Японии - фото из открытых источников

Объявление о переговорах двух ключевых союзников было обнародовано только через несколько часов после того, как Северная Корея произвела очевидный запуск баллистической ракеты.

Министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяши и министр обороны Нобуо Киши проведут переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином в пятницу с помощью видеосвязи, говорится в сообщении МИД.

Обсуждения будут сосредоточены на общей ситуации с безопасностью, с которой сталкиваются оба союзника, а также на вопросах, касающихся "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", добавили в нем.

Как сообщали ранее "Комментарии", высшие официальные лица США и России по вопросам Ирана встретились в Вене для переговоров. Михаил Ульянов, представитель России по переговорам по ядерному соглашению, написал в Twitter, что он дважды встречался со специальным представителем США в Иране Робертом Мелли, опубликовав фотографии себя и американского дипломата, сидящих напротив длинного стола. В Госдепе на вопросы о встрече ответили, что не обсуждают детали дипломатических разговоров.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор со своими французскими, немецкими и британскими коллегами и среди тем обсуждения были ядерные переговоры с Ираном.

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