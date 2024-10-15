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Мир всколыхнет серия войн: антиамериканская коалиция на низком старте

В течение нескольких месяцев могут быть запущены несколько войн в принципиальных для Вашингтона локациях

сегодня, 17:53
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Ткачик Олеся

В ближайшие 3-4 месяца резко возрастает вероятность окончательного перерастания российско-украинской войны в полноценный глобальный конфликт, заявил политолог Михаил Басараб.

Мир всколыхнет серия войн: антиамериканская коалиция на низком старте

Война в Украине

По его словам, эскалация напряжения между Ираном и Израилем, ситуация на Корейском полуострове, угроза Тайваню, резкая актуализация требований Сербии сразу к нескольким государствам на Балканах являются лишь самыми очевидными точками давления на международный порядок.

"Антиамериканская коалиция де-факто сформирована. Лучшее время атаковать глобальный статус Америки в ближайшее время – это следующие 3-4 месяца, когда американцы в упорных дебатах будут выбирать нового президента (президентку). И пока неизвестно, насколько гладко и спокойно все в них пройдет", — отметил политолог.

Басараб отметил, что замысел запуска сразу нескольких войн в ближайшие месяцы в принципиальных для Вашингтона локациях состоит в том, чтобы повлиять на результат голосования на выборах в США и чтобы новый президент был вынужден принять новую геополитическую реальность и начал свою каденцию с острой потребностью садиться за стол переговоры.

"Как на первый взгляд, все это нехорошо для нас, потому что будет отвлекать партнеров от нашей войны. С другой стороны, глобализация конфликта между свободным и тоталитарным мирами — гораздо лучше для нас, чем остаться с Россией один на один. Сейчас для нас именно это наибольший риск", — говорит политолог.

При этом он добавил, что для "поджигателей" мира может быть и неприятный сюрприз, когда США и НАТО (или ведущая часть Альянса) начнут наконец-то действовать гораздо более решительно и действенно, чем прогнозируют участники антиамериканской коалиции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в НАТО не скрывают того, что готовятся к войне с Россией.




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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid02nzgSXtmkapEMCeGCc43RsDLa6tA3Ubf4V5SztwdK4BdH52CWtwCS5c8kzZ2LdQ1Sl
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