Мир всколыхнет серия войн: антиамериканская коалиция на низком старте

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Ткачик Олеся
В ближайшие 3-4 месяца резко возрастает вероятность окончательного перерастания российско-украинской войны в полноценный глобальный конфликт, заявил политолог Михаил Басараб.
Война в Украине
По его словам, эскалация напряжения между Ираном и Израилем, ситуация на Корейском полуострове, угроза Тайваню, резкая актуализация требований Сербии сразу к нескольким государствам на Балканах являются лишь самыми очевидными точками давления на международный порядок.
Басараб отметил, что замысел запуска сразу нескольких войн в ближайшие месяцы в принципиальных для Вашингтона локациях состоит в том, чтобы повлиять на результат голосования на выборах в США и чтобы новый президент был вынужден принять новую геополитическую реальность и начал свою каденцию с острой потребностью садиться за стол переговоры.
При этом он добавил, что для "поджигателей" мира может быть и неприятный сюрприз, когда США и НАТО (или ведущая часть Альянса) начнут наконец-то действовать гораздо более решительно и действенно, чем прогнозируют участники антиамериканской коалиции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в НАТО не скрывают того, что готовятся к войне с Россией.
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