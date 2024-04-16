Мирное соглашение между Украиной и РФ в Стамбуле было неприемлемым для США. О чем речь

Киев не провел консультации с Вашингтоном весной 2022 года, когда в Стамбуле обсуждал с Россией мирное соглашение. В нем на Соединенные Штаты возлагались определенные обязательства, в частности, в случае повторной агрессии РФ, Штаты должны были защитить Украину путем вступления в войну.

Переговоры в Стамбуле

"Само лишь это условие сделало бы соглашение неприемлемым для Вашингтона"

, – отметило издание.

Именно поэтому, подчеркнул один из бывших чиновников, на которого ссылается издание, Запад не одобрил мирные договоренности между Украиной и РФ и решил оказать Киеву военную помощь и наложить более жесткие санкции на Россию.

Вместе с тем, Foreign Affairs утверждает, что такие действия не свидетельствуют о том, что Запад сорвал мирные переговоры между Украиной и РФ. Издание добавляет, что мирные договоренности были сорваны также потому, что Россия не смогла захватить Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. А это в свою очередь дало надежду украинцам, что они смогут одержать победу над агрессором.

Правда, издание добавляет, что все же обещания от Запада предоставить все необходимое оружие предоставило Киеву дополнительную мотивацию бороться с агрессором. Плюс такое обещание вдохновило президента Владимира Зеленского, который отказался от идеи заниматься дипломатией и решил бороться с агрессором.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США перестали оказывать Украине всю необходимую помощь. К тому же, там сообщили, что не будут защищать Украину как Израиль, потому что для этого нет оснований. Вместе с тем, в Украине считают , что основания все же есть – и назвал им – Будапештский меморандум, который был подписан 30 лет назад. При этом документ ратифицировал Совбез ООН.