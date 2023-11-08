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Мирные переговоры Украины и РФ: в США сделали новое заявление о давлении на Киев

Ведант Пател заявил, что Госдеп США ничего не знает о подобных консультациях с украинской стороной

8 ноября 2023, 22:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Соединенные Штаты не организовывали с Киевом консультации по поводу возможного начала "мирных переговоров" со страной-агрессорой РФ. Об этом на брифинге сообщил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател.

Мирные переговоры Украины и РФ: в США сделали новое заявление о давлении на Киев

США не склоняют Украину к переговорам с РФ (фото из открытых источников)

Как утверждает американское чиновник, в Госдепе США ничего не знают о подобных консультациях с представителями Украины. Пател подчеркнул: в Вашингтоне не собираются толкать Украину на переговоры с Кремлем.


"Как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно ничего о каких-либо разговорах с Украиной по поводу переговоров вне формулы мира", — сказал Ведант Пател.

При этом, по словам заместителя представителя Госдепа, любые решения о переговорах с Россией должны принимать Киев, а США и дальше будут оказывать поддержку украинцам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Конгресс США сделал важный шаг для использования замороженных активов России. Члены комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов большинством голосов одобрили двухпартийный и двухпалатный законопроект об использовании замороженных активов РФ на нужды Украины.

По словам конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, подавшего этот законопроект для рассмотрения, там есть требование для Белого дома передать Киеву замороженные суверенные активы РФ.
  Как утверждается в документе, госсекретарь и сотрудники Агентства США по международному развитию в течение 180 дней после вступления в силу нового закона совместно должны подготовить для соответствующих комитетов Конгресса "оценку наиболее неотложных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XWBFtkK8lqI&ab_channel=U.S.DepartmentofState
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