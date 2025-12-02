Мирные переговоры в Москве: что будут делать Виткофф и Кушнер после встречи с Путиным

Советники президента Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер после переговоров с Путиным в Москве встретятся с президентом Зеленским в одной из европейских стран. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

Визит Виткоффа и Кушнера в РФ (фото из открытых источников)

До этого французские СМИ писали, что встреча может состояться в Ирландии, где сейчас находится с визитом Зеленский.

Как сообщают источники ABC News, Стивен Виткофф, для которого это уже шестой визит в Москву с начала года, привез обновленную версию мирного плана. Этот план обсуждался с представителями Украины во Флориде в выходные.

Главным препятствием на переговорах остается территориальный вопрос. Кремль требует от Украины передачи всей территории Луганской и Донецкой областей. Россия тоже отказывается от какой-либо формы перемирия. В свою очередь, Украина настаивает на прекращении боевых действий по текущей линии фронта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр иностранных дел Китая Ван прибыл в Москву одновременно со спецпосланником США Стивеном Виткоффом. Ван Ван провел встречу с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

По данным медиа, Ван И и Сергей Шойгу обсуждали взаимодействие спецслужб Российской Федерации и КНР. Также рассматривали "актуальные вопросы международной и региональной безопасности". Отсутствует подтвержденная информация о возможной встрече главы МИД Китая с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Визит Ван Й совпал по времени с прибытием в Москву спецпосланника США Стивена Виткоффа, который планирует встретиться с Владимиром Путиным. Предварительно сообщалось, что на этой встрече присутствует Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

