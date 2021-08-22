Младший сын Трампа учиться в частной школе во Флориде

Младший сын Дональда и Мелании Трамп, 15-летний Баррон, учиться в частной школе в Оксбридзький академии в штате Флорида. После того, как семья оставила Белый дом в январе, парень учился дистанционно. Об этом сообщает издание People.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Мы с нетерпением ждем, что будем приветствовать его в нашей школе и сообществе", — сказал директор школы Скотт Зигфрид.

Прессекретар Трампа подтвердил информацию.

Директор Oxbridge Academy поделился, что это первый случай в его практике, когда придется иметь дело с представителями Секретной службы, которые должны охранять Баррона. Oxbridge Academy расположена в округе Палм-Бич (штат Флорида). Частная школа работает с 2011 года. Основателем был миллиардер Уильям Кох. Его братья — Чарльз и Дэвид Кох — одни из самых щедрых доноров Республиканской партии и кампании Трампа. На сайте Oxbridge Academy является информация о стоимости обучения. Это 34,8 тысячи долларов в год.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter, Facebook и Google, которые запретили ему доступ после захвата Конгресса США его сторонниками 6 января. О чём свидетельствует это противостояние и к чему может привести? Политолог-американист Владислав Фарапонов обращает внимание, что в последние годы стало нормой обращаться в суды на соцсети и разного рода платформы, обижаться на их политику. "И Трамп, в принципе, по мнению его сторонников, имеет на это право, — отмечает Владислав Фарапонов. — Конечно, это действие направлено на поддержание медийного внимания к себе. И это — часть стратегии, очевидно. Так что ничего неожиданно тут нет".





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