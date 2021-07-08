Трамп подает в суд на Facebook, Twitter и Google: о чем свидетельствует это противостояние

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Ольга Чародий
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter, Facebook и Google, которые запретили ему доступ после захвата Конгресса США его сторонниками 6 января. О чём свидетельствует это противостояние и к чему может привести? Эксперты оценили для портала "Комментарии".
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Политолог-американист
Владислав Фарапонов обращает внимание, что в последние годы стало нормой
обращаться в суды на соцсети и разного рода платформы, обижаться на их
политику.
Трамп, по
мнению эксперта, использует любую возможность, чтобы напомнить о себе своим
избирателям и оппонентам.
Аналитик
Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова предполагает, что
коллективный иск сразу на несколько интернет-платформ может стать серьезным
прецедентом.
При этом,
отмечает Александра Решмедилова, 45-й президент США прекрасно понимает, что те
площадки, к которым у него сейчас вопросы, влияют на политические процессы, на
расстановку сил, способны свергать или усиливать те или иные режимы. И
предоставляют или отключат рупор для политиков, даже когда те откровенно находятся
в немилости у государства.
По мнению Александры Решмедиловой, на быстрое решение касательно конфликта Трампа с соцсетями и поисковыми платформами рассчитывать вряд ли стоит. Но в том, что экс-глава Белого дома еще повоюет за право вещать в Сети, сомневаться не приходится, уверена эксперт.
Напомним, социальные сети Facebook и Instagram заблокировали аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа на два года – до января 2023. Об этом пишет CNBC. Компания, которая занимается соцсетями, повторно оценит — представляет ли Трамп угрозу общественной безопасности. И если все еще да, то блокировку продлят.
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