Трамп подает в суд на Facebook, Twitter и Google: о чем свидетельствует это противостояние

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter, Facebook и Google, которые запретили ему доступ после захвата Конгресса США его сторонниками 6 января. О чём свидетельствует это противостояние и к чему может привести? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Политолог-американист Владислав Фарапонов обращает внимание, что в последние годы стало нормой обращаться в суды на соцсети и разного рода платформы, обижаться на их политику.

"И Трамп, в принципе, по мнению его сторонников, имеет на это право, — отмечает Владислав Фарапонов. — Конечно, это действие направлено на поддержание медийного внимания к себе. И это — часть стратегии, очевидно. Так что ничего неожиданно тут нет".

Трамп, по мнению эксперта, использует любую возможность, чтобы напомнить о себе своим избирателям и оппонентам.

"Касательно перспектив восстановления его аккаунтов в соцсетях — не слишком большие ожидания. Но Трамп считает необходимым не оставлять эту тему без внимания. Тем самым показывая, в том числе избирателям, что он продолжает бороться за право быть услышанным", — резюмирует Владислав Фарапонов.

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова предполагает, что коллективный иск сразу на несколько интернет-платформ может стать серьезным прецедентом.

"В соцсетях многие политики активно собирают сейчас армии поклонников, электорат. Транслируют разные, не только политические меседжи. Они влияют на моду, тренды и так далее. И имеют аудиторию, которая порой превышает их профильную, — подчеркивает аналитик. — Трампу важно не только отстоять свою позицию и площадку, но и остаться в информационном "седле". Ему, безусловно, хочется отстоять право вещать на СВОЮ аудиторию, на свой условный фан-клуб. И это не только его избиратели, но и люди, которым он просто интересен. А пока он массово интересен, Трамп — фигура крупного калибра".

При этом, отмечает Александра Решмедилова, 45-й президент США прекрасно понимает, что те площадки, к которым у него сейчас вопросы, влияют на политические процессы, на расстановку сил, способны свергать или усиливать те или иные режимы. И предоставляют или отключат рупор для политиков, даже когда те откровенно находятся в немилости у государства.

"Соцсети давно вышли за пределы условных дневничков, где люди пишут о себе. Политики рассматривают этот инструмент как возможность привлечь огромную аудиторию. В соцсетях получать ее, удерживать, управлять ею проще, чем вне виртуального пространства. Именно поэтому на законодательном уровне, возможно, будут вносить некие изменения касательно пользовательских соглашений и так далее. Мир меняется, и соцсети, ставшие его неотъемлемой частью, также. И в этом смысле важно выработать единые информационные правила", — считает аналитик.

По мнению Александры Решмедиловой, на быстрое решение касательно конфликта Трампа с соцсетями и поисковыми платформами рассчитывать вряд ли стоит. Но в том, что экс-глава Белого дома еще повоюет за право вещать в Сети, сомневаться не приходится, уверена эксперт.

Напомним, социальные сети Facebook и Instagram заблокировали аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа на два года – до января 2023. Об этом пишет CNBC. Компания, которая занимается соцсетями, повторно оценит — представляет ли Трамп угрозу общественной безопасности. И если все еще да, то блокировку продлят.





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