Мнение американцев вновь изменилось: кто вышел вперед в свежем опросе в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп незначительно, но все же опередил свою оппонентку от демократов Камалу Гаррис. Разрыв между ними – всего два процентных пункта. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую данные свежего опроса, которые публикует "The Wall Street Journal".

Выборы в США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что согласно соцопросу, 47% респондентов хотят проголосовать за Дональда Трампа на выборах, в то время как 45% — за Камалу Гаррис. Такой отрыв находится в пределах погрешности соцопроса, это означает, что любой из кандидатов может оказаться впереди.

Авторы материала отмечают, основываясь на результатах опроса, шквал негативной рекламы в ходе кампании и выступления самих кандидатов могли испортить часть положительных впечатлений о Гаррис, которые возникли после ее решения баллотироваться в президенты.

В частности, теперь среди избирателей преобладает негативное мнение о вице-президенте — 53% против 45%. Также 54% избирателей в США не одобряют ее работу на должности вице-президента, а 42% считают иначе.

В то же время мнение о Трампе среди избирателей улучшилось, теперь 52% позитивно оценивают его работу в должности президента и 48% — напротив, негативно.

При этом избиратели в США более положительно относятся к экономическому плану Дональда Трампа, чем к плану Камалы Гаррис.

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