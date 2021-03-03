Мнение экспертов: как изменятся отношения РФ и США при Байдене

Министерство торговли
США обнародовало список компаний, которые попали под ограничения из-за ситуации
вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Штаты ввели
санкции против 14 организаций, "действующих вразрез с интересами
национальной безопасности и внешней политики США", и семи должностных лиц
высшего ранга в России. Кроме того, в
"черный список" Минторга попали немецкие компании ChimConnect Gmbh,
Pharmcontract и Riol-Chemie, а также швейцарская ChimConnect AG.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Как могут далее
развиваться отношения между Вашингтоном и Москвой: быть сближению или
дальнейшему расхождению? Как всё это может отразиться на Украине. С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Эксперт Международного
института демократий Евгений Дикий подчеркивает, что мир радикально изменился 6
января этого года.
"После штурма Капитолия
новая администрация США не собирается играть в какие-то "потепления"
с РФ, "заглядывать в глаза Путину" и так далее… По РФ взята очень
жесткая линия. И она будет только усиливаться, вплоть до ожидаемого через
несколько лет краха политического режима Путина", — уверен эксперт.
По его мнению, для
Украины это открывает уникальное окно возможностей, сопоставимое с тем, которое
открылось при проигрыше СССР в "холодной войне".
"Главное — сразу
правильно выстроить наши отношения с США в роли не территории, на которой США
сдерживают агрессию РФ против цивилизованного демократического мира, а —
субъекта, партнера. Пусть и значительно более слабого материально и
институционально, но именно — партнера в совместной борьбе Запада против
Кремля… Некоторые последние шаги СНБО и президента (санкции против Медведчука и
еще в большей мере санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи) дают надежду
на то, что именно так сейчас понимают ситуацию на Банковой, — отмечает Евгений
Дикий. — В то же время, последние события на "антикоррупционном фронте",
в первую очередь законопроект о НАБУ, к сожалению, могут существенно ухудшить
украинско-американские отношения в такой важный для нас и уникально
благоприятный момент. Надеюсь, что стратегический расчет всё же победит".
Эксперт по
международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что
лучше отношения между США и РФ точно не будут. Разве что немного хуже. Хоть
хуже, вроде некуда, отмечает он.
"В США уже заявили,
что, несмотря на санкционное давление, будут говорить с РФ по вопросам стратегической
безопасности. По темам, которые Штатам интересны. Что не противоречит позиции
Байдена еще на этапе выборов, — отмечает эксперт. — Не думаю, что эта ситуация
как-то отразится на Украине, как-то поменяет сложившийся статус-кво. Важно,
чтобы мы сами выдвигали инициативы по урегулированию конфликта".
Введенные США санкции
эксперт считает достаточно безболезненными для РФ в экономическом плане.
"Введены санкции против
ряда российских чиновников. Им запрещен въезд на территорию США, блокированы
активы на территории США, которых у них, скорее всего, нет. Санкции против
организаций и компаний, якобы причастных к российским программам оружия
массового уничтожения и деятельности в сфере химического оружия, тоже
безболезненны. Думаю, все эти структуры особо от американцев не зависят. С 2014
года – так точно. Ограничения, связанные, например, с запретом
правительственным банкам сотрудничать с РФ или поставлять оружие или
финансировать поставки оружия, действуют с 2014-2015 гг, это не что-то новое, —
говорит Илия Куса. — Куда чувствительнее могли бы быть санкции против
российского долга и долговых обязательств, против банков и госпредприятий,
против российских бизнесменов, ограничения в поставках технологий. Но этого
нет".
Напомним, ЕС и США готовят новые санкции против РФ после отказа освободить оппозиционного политика Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека.
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