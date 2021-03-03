Мнение экспертов: как изменятся отношения РФ и США при Байдене

Министерство торговли США обнародовало список компаний, которые попали под ограничения из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Штаты ввели санкции против 14 организаций, "действующих вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США", и семи должностных лиц высшего ранга в России. Кроме того, в "черный список" Минторга попали немецкие компании ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также швейцарская ChimConnect AG.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как могут далее развиваться отношения между Вашингтоном и Москвой: быть сближению или дальнейшему расхождению? Как всё это может отразиться на Украине. С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий подчеркивает, что мир радикально изменился 6 января этого года.

"После штурма Капитолия новая администрация США не собирается играть в какие-то "потепления" с РФ, "заглядывать в глаза Путину" и так далее… По РФ взята очень жесткая линия. И она будет только усиливаться, вплоть до ожидаемого через несколько лет краха политического режима Путина", — уверен эксперт.

По его мнению, для Украины это открывает уникальное окно возможностей, сопоставимое с тем, которое открылось при проигрыше СССР в "холодной войне".

"Главное — сразу правильно выстроить наши отношения с США в роли не территории, на которой США сдерживают агрессию РФ против цивилизованного демократического мира, а — субъекта, партнера. Пусть и значительно более слабого материально и институционально, но именно — партнера в совместной борьбе Запада против Кремля… Некоторые последние шаги СНБО и президента (санкции против Медведчука и еще в большей мере санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи) дают надежду на то, что именно так сейчас понимают ситуацию на Банковой, — отмечает Евгений Дикий. — В то же время, последние события на "антикоррупционном фронте", в первую очередь законопроект о НАБУ, к сожалению, могут существенно ухудшить украинско-американские отношения в такой важный для нас и уникально благоприятный момент. Надеюсь, что стратегический расчет всё же победит".

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что лучше отношения между США и РФ точно не будут. Разве что немного хуже. Хоть хуже, вроде некуда, отмечает он.

"В США уже заявили, что, несмотря на санкционное давление, будут говорить с РФ по вопросам стратегической безопасности. По темам, которые Штатам интересны. Что не противоречит позиции Байдена еще на этапе выборов, — отмечает эксперт. — Не думаю, что эта ситуация как-то отразится на Украине, как-то поменяет сложившийся статус-кво. Важно, чтобы мы сами выдвигали инициативы по урегулированию конфликта".

Введенные США санкции эксперт считает достаточно безболезненными для РФ в экономическом плане.

"Введены санкции против ряда российских чиновников. Им запрещен въезд на территорию США, блокированы активы на территории США, которых у них, скорее всего, нет. Санкции против организаций и компаний, якобы причастных к российским программам оружия массового уничтожения и деятельности в сфере химического оружия, тоже безболезненны. Думаю, все эти структуры особо от американцев не зависят. С 2014 года – так точно. Ограничения, связанные, например, с запретом правительственным банкам сотрудничать с РФ или поставлять оружие или финансировать поставки оружия, действуют с 2014-2015 гг, это не что-то новое, — говорит Илия Куса. — Куда чувствительнее могли бы быть санкции против российского долга и долговых обязательств, против банков и госпредприятий, против российских бизнесменов, ограничения в поставках технологий. Но этого нет".

Напомним, ЕС и США готовят новые санкции против РФ после отказа освободить оппозиционного политика Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека.

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