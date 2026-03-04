logo

Главная Новости Мир США "Мобилизуйте Беррона": в США ходят мемы с призывом отправить сына Трампа на войну
"Мобилизуйте Беррона": в США ходят мемы с призывом отправить сына Трампа на войну

Американцы в сети призывают отправить Беррона Трампа на войну в Иран.

4 марта 2026, 10:45
Автор:
Slava Kot

После начала военной кампании США против Ирана в американском сегменте интернета набрало популярность сатирическое движение с призывом мобилизовать младшего сына Дональда Трампа Беррона. Хештег #sendBarron вышел в тренды соцсети X, а пользователи массово распространяют мемы с требованием "отправить Беррона на фронт".

"Мобилизуйте Беррона": в США ходят мемы с призывом отправить сына Трампа на войну

Мемы о сыне Трампа – Беррона призывают отправить на войну

Инициативу призвать в армию младшего сына президента США Беррона Трампа запустил бывший сценарист мультсериала "Южный парк" Тоби Мортон, который создал сатирический сайт DraftBarronTrump.com. Ресурс оформлен в преувеличенно-патриотическом стиле и иронически восхваляет семью Дональда Трампа, призывая 19-летнего Беррона Трампа "с честью защитить страну".

"Америка сильна, потому что сильны ее лидеры. Президент Трамп доказывает это каждый день. Конечно, его сын Беррон более чем готов защищать страну, которой так смело руководит его отец. Служение — это честь. Сила передается по наследству. Пес благословляет Беррона", — говорится на сайте.

На сайте также размещены вымышленные "отзывы" от членов семьи Трампа, в частности, самого Дональда Трампа и его сыновей Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, которые в сатирическом тоне поддерживают мобилизацию Беррона и его отправку на войну в Иране.

Также в сети распространяются мемы с хештегом #sendBarron. Кампания появилась после операции "Эпическая ярость", когда США атаковали Иран.

Мэм о сыне Трампа

Сына Трампа призывают отправить на войну

Мем о Берроне Трампе

Сына Трампа призывают отправить на войну

Мэм о сыне Трампа

Беррон Трамп – самый молодой из пяти детей президента Дональда Трампа и единственный общий ребенок от первой леди Мелании Трамп. В настоящее время Беррон учится в бизнес-школе Стерна при Нью-Йоркском университете. Сам он публично не комментировал иронические шутки с призывами о его отправке на войну против Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы взорвали соцсети мемами из-за войны в Иране.

Также "Комментарии" писали, что сын бывших топ-менеджеров РФ избил подругу сына Трампа.



