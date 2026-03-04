"Мобилизуйте Беррона": в США ходят мемы с призывом отправить сына Трампа на войну

Рубрики
После начала военной кампании США против Ирана в американском сегменте интернета набрало популярность сатирическое движение с призывом мобилизовать младшего сына Дональда Трампа Беррона. Хештег #sendBarron вышел в тренды соцсети X, а пользователи массово распространяют мемы с требованием "отправить Беррона на фронт".
Инициативу призвать в армию младшего сына президента США Беррона Трампа запустил бывший сценарист мультсериала "Южный парк" Тоби Мортон, который создал сатирический сайт DraftBarronTrump.com. Ресурс оформлен в преувеличенно-патриотическом стиле и иронически восхваляет семью Дональда Трампа, призывая 19-летнего Беррона Трампа "с честью защитить страну".
На сайте также размещены вымышленные "отзывы" от членов семьи Трампа, в частности, самого Дональда Трампа и его сыновей Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, которые в сатирическом тоне поддерживают мобилизацию Беррона и его отправку на войну в Иране.
Также в сети распространяются мемы с хештегом #sendBarron. Кампания появилась после операции "Эпическая ярость", когда США атаковали Иран.
Беррон Трамп – самый молодой из пяти детей президента Дональда Трампа и единственный общий ребенок от первой леди Мелании Трамп. В настоящее время Беррон учится в бизнес-школе Стерна при Нью-Йоркском университете. Сам он публично не комментировал иронические шутки с призывами о его отправке на войну против Ирана.
