Син колишніх топ менеджерів РФ побив подругу сина Трампа: деталі скандалу

Лондонський суд присяжних визнав 22-річного росіянина Матвія Румянцева винним у завданні тілесних ушкоджень та перешкоджанні правосуддю у справі про побиття жінки, яка дружила з молодшим сином президента США Берроном Трампом. Ключову роль у викритті інциденту відіграв саме син Дональда Трампа, який під час відеодзвінка став свідком нападу та повідомив екстрені служби.

Матвій Румянцев. Фото: METROPOLITAN POLICE

За версією обвинувачення, конфлікт між Матвієм Румянцевим та дівчиною, ім’я якої не називають, стався вночі 17 січня 2025 року після спільного вживання алкоголю. Румянцев, охоплений ревнощами через спілкування потерпілої з Берроном Трампом, вдарив жінку по обличчю. У момент побиття на її телефон надійшов дзвінок по FaceTime від сина Трампа.

Як свідчать судові матеріали, Беррон побачив чоловіка без сорочки, а згодом жінку, яка плакала та щось говорила російською. Після цього Трамп зателефонував до служби 999 та повідомив про напад.

Подробиці відносин потерпілої та сина Трампа незрозумілі. Під час спілкування з поліцією Беррон Трамп заявив, що "дуже близький" з нею. Як відомо, останній візит Трампа-молодшого у Велику Британію відбувся у 2019 році, коли йому було 13 років. Однак з судових даних відомо, що росіянка нещодавно була в США та в інших країнах, зокрема РФ.

Після затримання Румянцев отримав заборону на контакти з дівчиною, однак росіянин порушив її, намагався дзвонити та передавав листи з проханням відкликати заяву. Хоча жінка тимчасово відмовилася від обвинувачень, згодом вона поновила скаргу.

Суд у Лондоні визнав Румянцева винним у побитті та тиску на потерпілу, однак виправдав його за звинуваченнями у нападі у листопаді 2024-го, у зґвалтуваннях та навмисному задушенні. Вирок росіянину оголосять 27 березня.

Румянцев живе у Великій Британії з 15 років. Його мати Валентина Румянцева працювала гендиректором ТОВ "Проктер Енд Гембл Престиж Продактс", а батько є засновником кав’ярні One Bucks Coffee. До цього Рум'янцев-старший працював у British American Tobacco та Nike.

