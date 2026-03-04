"Мобілізуйте Беррона": у США ширяться меми з закликом відправити сина Трампа на війну

Після початку військової кампанії США проти Ірану в американському сегменті інтернеті набрав популярності сатиричний рух з закликом мобілізувати молодшого сина Дональда Трампа Беррона. Хештег #sendBarron вийшов у тренди соцмережі X, а користувачі масово поширюють меми із вимогою "відправити Беррона на фронт".

Меми про сина Трампа - Беррона закликають відправити на війну

Ініціативу призвати до армії молодшого сина президента США Беррона Трампа запустив колишній сценарист мультсеріалу "Південний парк" Тобі Мортон, який створив сатиричний сайт DraftBarronTrump.com. Ресурс оформлений у перебільшено-патріотичному стилі та іронічно вихваляє родину Дональда Трампа, закликаючи 19-річного Беррона Трампа "з честю захистити країну".

"Америка сильна, бо сильні її лідери. Президент Трамп доводить це щодня. Звичайно, його син Беррон більш ніж готовий захищати країну, якою так сміливо керує його батько. Служіння — це честь. Сила передається у спадок. Пес благословляє Беррона", — йдеться на сайті.

На сайті також розміщено вигадані "відгуки" від членів родини Трампа, зокрема самого Дональда Трампа та його синів Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа, які в сатиричному тоні підтримують мобілізацію Беррона та його відправку на війну в Ірані.

Також в мережі поширюються меми з хештегом #sendBarron. Кампанія з’явилася після операції "Епічна лють", коли США атакували Іран.

Мем про сина Трампа

Сина Трампа закликають відправити на війну

Мем про Беррона Трампа

Сина Трампа закликають відправити на війну

Мем про сина Трампа

Беррон Трамп – наймолодший з п'яти дітей президента Дональда Трампа та єдина спільна дитина від першої леді Меланії Трамп. Нині Беррон навчається у Бізнес-школі Стерна при Нью-Йоркському університеті. Сам він публічно не коментував іронічні жарти з закликами відправки його на війну проти Ірану.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українці підірвали соцмережі мемами через війну в Ірані.

Також "Коментарі" писали, що син колишніх топ-менеджерів РФ побив подругу сина Трампа.