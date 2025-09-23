Мог убить Трампа: в США мужчина "атаковал" вертолет президента

В Вашингтоне арестовали мужчину, который нацелил лазерную указку на президентский вертолет Marine One, когда на его борту находился Дональд Трамп. Инцидент произошел вечером 20 сентября недалеко от Белого дома и мог создать смертельную угрозу для президента США и членов экипажа.

В США задержали мужчину, который светил лазером в вертолет Трампа. Фото: AFP

По данным судебных документов, офицер Секретной службы Диего Сантьяго заметил мужчину без рубашки, громко кричавшего на проспекте Конституции вблизи Белого дома. Во время наблюдения он направил красный лазерный луч в лицо офицеру, временно его ослепив.

Впоследствии мужчина направлял тот же лазерный луч в направлении вертолета Marine One с Трампом на борту, который поднимался в воздух. Полицейский сразу задержал мужчину, удалил лазерную указку и надел наручники. Позже его идентифицировали как Джейкоба Сэмюэля Винклера. После обыска у него был обнаружен нож с лезвием длиной около 7,5 сантиметров с прикрепленной лазерной указкой.

В уголовной жалобе отмечается, что действия Винклера создавали реальный риск для пилотов Marine One, ведь ослепление или дезориентация во время полета на низкой высоте могли привести к столкновению с другими вертолетами или препятствиями, что могло бы создать условия для убийства Трампа.

"Я должен извиниться перед Дональдом Трампом", — сказал Винклер после задержания.

В дальнейшем интервью задержанный признал, что навел лазер на вертолет с Трампом, но заверил, что "не знал о запрете" и обычно "светит на разные объекты, включая дорожные знаки".

Направление лазерной указки на самолет в США считается федеральным преступлением. За такое правонарушение предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда самолет Трампа едва избежал авиакатастрофы во время полета в Великобританию.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, как остановит войну в Украине.