Міг убити Трампа: у США чоловік "атакував" гелікоптер президента

У Вашингтоні заарештували чоловіка, який націлив лазерну указку на президентський гелікоптер Marine One, коли на його борту перебував Дональд Трамп. Інцидент стався ввечері 20 вересня неподалік Білого дому та міг створити смертельну загрозу для президента США та членів екіпажу.

У США затримали чоловіка, який світив лазером у гелікоптер Трампа. Фото: AFP

За даними судових документів, офіцер Секретної служби Дієго Сантьяго помітив чоловіка без сорочки, який голосно кричав на проспекті Конституції поблизу Білого дому. Під час спостереження він направив червоний лазерний промінь в обличчя офіцеру, тимчасово його засліпивши.

Згодом чоловік спрямовував той самий лазерний промінь у напрямку гелікоптера Marine One з Трампом на борту, що саме піднімався в повітря. Поліцейський одразу затримав чоловіка, вилучив лазерну указку та надів кайданки. Пізніше його ідентифікували як Джейкоба Семюеля Вінклера. Після обшуку у нього виявили ніж із лезом довжиною близько 7,5 сантиметрів з прикріпленою лазерною указкою.

У кримінальній скарзі зазначається, що дії Вінклера створювали реальний ризик для пілотів Marine One, адже засліплення або дезорієнтація під час польоту на низькій висоті могли призвести до зіткнення з іншими гелікоптерами чи перешкодами, що могло б створити умови для вбивства Трампа.

"Я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом", — сказав Вінклер після затримання.

У подальшому інтерв’ю затриманий визнав, що навів лазер на гелікоптер з Трампом, але запевнив, що "не знав про заборону" та зазвичай "світить на різні об’єкти, включно із дорожніми знаками".

Спрямування лазерної указки на літак у США вважається федеральним злочином. За таке правопорушення передбачене покарання до п’яти років ув’язнення та штраф у розмірі до 250 тисяч доларів.

