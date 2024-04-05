logo

BTC/USD

67307.71

ETH/USD

3287.42

LTC/USD

99.47

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Могут ли США нормализировать отношения с Путиным и Россией: ответ Блинкена
commentss НОВОСТИ Все новости

Могут ли США нормализировать отношения с Путиным и Россией: ответ Блинкена

Энтони Блинкен заявил, что Запад хочет понять, какой будет политика России в будущем

сегодня, 11:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Запад интересует политика России, а не личности, которые ею руководят. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о будущих отношениях с Кремлем и диктатором Владимиром Путиным.

Могут ли США нормализировать отношения с Путиным и Россией: ответ Блинкена

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Энтони Блинкен уточнил, что Россия продолжает агрессию против Украины и несет угрозу не только соседней стране, но и всем принципам международной системы.

"Система, на которую полагаются, чтобы страны не могли просто войти и попытаться силой изменить территорию и границы другой страны или определить будущее этой страны", — высказался Энтони Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что партнеры Украины не могут оставить без контроля действия России.

"Мы сосредоточены на том, что делает Россия, и, как я уже сказал, она продолжает осуществлять агрессию против Украины. В любой стране нас интересует политика, а не личности", — заявил топ-дипломат.

Накануне, 4 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, и это указано в заявлении членов Альянса по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО.

По его словам, будущее Украины в НАТО будет детально обсуждаться на предстоящих саммитах Альянса, а также к этому вопросу вернутся во время предстоящей в Брюсселе встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО. При этом, как подчеркнул Блинкен, чтобы Украина стала членом НАТО, нужно выработать качественную дорожную карту вступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — Энтони Блинкен высказался об участии Путина во встрече лидеров G20.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-a-solo-press-availability/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости