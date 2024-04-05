Могут ли США нормализировать отношения с Путиным и Россией: ответ Блинкена

Запад интересует политика России, а не личности, которые ею руководят. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о будущих отношениях с Кремлем и диктатором Владимиром Путиным.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Энтони Блинкен уточнил, что Россия продолжает агрессию против Украины и несет угрозу не только соседней стране, но и всем принципам международной системы.

"Система, на которую полагаются, чтобы страны не могли просто войти и попытаться силой изменить территорию и границы другой страны или определить будущее этой страны", — высказался Энтони Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что партнеры Украины не могут оставить без контроля действия России.

"Мы сосредоточены на том, что делает Россия, и, как я уже сказал, она продолжает осуществлять агрессию против Украины. В любой стране нас интересует политика, а не личности", — заявил топ-дипломат.

Накануне, 4 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, и это указано в заявлении членов Альянса по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО.

По его словам, будущее Украины в НАТО будет детально обсуждаться на предстоящих саммитах Альянса, а также к этому вопросу вернутся во время предстоящей в Брюсселе встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО. При этом, как подчеркнул Блинкен, чтобы Украина стала членом НАТО, нужно выработать качественную дорожную карту вступления.

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