«Момент крайней необходимости»: в США призвали нанести решающий удар по Путину

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал Палату представителей США поддержать новый масштабный пакет санкций против России. По его словам, Вашингтон оказался в "моменте крайней необходимости", поскольку Кремль может пойти на дальнейшую эскалацию войны против Украины.

Сенат США. Фото: из открытых источников

"Путин может попытаться эскалировать конфликт, а также находится в затруднительном экономическом положении. Законопроект о санкциях, ограничивающий поступление средств для его военной машины, может полностью подорвать его способность вести эту жестокую, кровопролитную войну", — заявил Блюменталь в эфире CBS News.

Сенат уже одобрил инициативу подавляющим большинством – 86 голосами против 11. Теперь документ должен рассмотреть нижняя палата Конгресса, которая возвращается к работе после пятинедельного перерыва. При этом окончательные перспективы законопроекта пока остаются неопределенными.

Инициатива получила название Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Она предусматривает возможность введения президентом США пошлин до 100% против пяти крупнейших импортеров российской нефти или газа. Исключение предлагается сделать для стран, которые импортируют менее 15% природного газа из России и одновременно сокращают зависимость от российских энергоресурсов.

Кроме того, законопроект расширяет возможности Вашингтона вводить санкции против российских олигархов и финансовых учреждений, а также предусматривает дополнительные меры против так называемого теневого флота, используемого для обхода ограничений.

Блюменталь признал, что предоставление президенту дополнительных полномочий вызывает вопросы у части демократов. Однако сенатор подчеркнул: документ стал результатом длительных переговоров между законодателями, Белым домом и торговым представителем США.

По его оценке, экономическое положение России уже серьезно ухудшается. Блюменталь заявил о возможном дефиците в размере $125 млрд, или около 5% ВВП, а также указал на высокую ставку по государственному долгу – около 14%.

Сенатор выразил надежду, что законопроект получит достаточную поддержку демократов в Палате представителей. По его словам, во время недавнего визита в Украину он также призывал Владимира Зеленского встретиться с конгрессменами и лично обсудить дальнейшую поддержку Киева.

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