«Момент крайньої необхідності»: у США закликали завдати вирішального удару по Путіну

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Палату представників США підтримати новий масштабний пакет санкцій проти Росії. За його словами, Вашингтон опинився у "моменті нагальної необхідності", оскільки Кремль може піти на подальшу ескалацію війни проти України.

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"Путін може спробувати ескалувати конфлікт, а також перебуває у скрутному економічному становищі. Законопроект про санкції, який обмежує надходження коштів для його військової машини, може повністю підірвати його здатність вести цю жорстоку, кровопролитну війну", — заявив Блюменталь в ефірі CBS News.

Сенат уже схвалив ініціативу переважною більшістю – 86 голосами проти 11. Тепер документ має розглянути нижня палата Конгресу, яка повертається до роботи після п'ятитижневої перерви. При цьому остаточні перспективи законопроекту поки що залишаються невизначеними.

Ініціатива отримала назву Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Вона передбачає можливість запровадження президентом США мит до 100% проти п'яти найбільших імпортерів російської нафти чи газу. Виняток пропонується зробити для країн, які імпортують менше ніж 15% природного газу з Росії та одночасно скорочують залежність від російських енергоресурсів.

Крім того, законопроект розширює можливості Вашингтона запроваджувати санкції проти російських олігархів та фінансових установ, а також передбачає додаткові заходи проти так званого тіньового флоту, який використовується для обходу обмежень.

Блюменталь визнав, що надання президенту додаткових повноважень викликає питання щодо демократів. Однак сенатор наголосив: документ став результатом тривалих переговорів між законодавцями, Білим домом та торговим представником США.

За його оцінкою, економічне становище Росії серйозно погіршується. Блюменталь заявив про можливий дефіцит у розмірі $125 млрд, або близько 5% ВВП, а також зазначив високу ставку за державним боргом – близько 14%.

Сенатор висловив сподівання, що законопроект отримає достатню підтримку демократів у Палаті представників. За його словами, під час нещодавнього візиту до України він також закликав Володимира Зеленського зустрітися з конгресменами та особисто обговорити подальшу підтримку Києва.

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